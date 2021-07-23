Улицы затоплены: река Дагомыс вышла из берегов в Сочи

Река Дагомыс вышла из берегов из-за сильнейших ливней и затопила улицы одноименного курортного поселка в городе Сочи. Также увеличивается уровень воды в реках Хоста и Кудепста.

Местных жителей и туристов предупредили о возможной необходимости эвакуации в связи с последствиями непогоды в Хостинском районе. Как сообщает ТАСС со ссылкой на муниципальную администрацию, на месте были включены предупредительные сирены.

Сильные ливни послужили причиной остановки движения транспорта из Адлерского района в центральную часть Сочи. Движение в обратную сторону в настоящее время сохраняется.

По информации мэрии города, глава Сочи Алексей Копайгородский объявил мобилизацию всех сил и средств для борьбы с последствиями буйства стихии.