Летчики ВТА провели десантирование подразделений ВДВ под Псковом: видео

В Псковской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили практическое десантирование личного состава ВДВ.

Самолетами Ил-76МД на площадку приземления Кислово было десантировано около 600 военнослужащих ВДВ. Покидание самолета производилось в два потока через боковые двери с высоты 600 метров, при скорости 300 км/ч на временном интервале полторы минуты.

Полеты прошли под руководством командира военно-транспортного авиационного полка полковника Владимира Кожемяко.

«Десантирование личного состава из самолетов Ил-76МД является одним из основных элементов боевой подготовки экипажей военно-транспортной авиации и может выполняться как днем, так и ночью. Летчики совершенствуют свои практические навыки и повышают уровень натренированности. Также экипажами постоянно отрабатывается десантирование военной техники и грузов ВДВ», - отметил командир полка.

Среди экипажей в качестве помощников командиров кораблей в полетах приняли участие молодые офицеры летчики и штурманы, выпускники 2020 года.