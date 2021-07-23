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Летчики ВТА провели десантирование подразделений ВДВ под Псковом: видео

Анна Берестовая
02:34 23.07.2021
Авиация ВТА осуществила десантирование подразделений ВДВ в Псковской области.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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В Псковской области экипажи военно-транспортной авиации (ВТА) в рамках учебно-тренировочных полетов выполнили практическое десантирование личного состава ВДВ.

Самолетами Ил-76МД на площадку приземления Кислово было десантировано около 600 военнослужащих ВДВ. Покидание самолета производилось в два потока через боковые двери с высоты 600 метров, при скорости 300 км/ч на временном интервале полторы минуты.

Полеты прошли под руководством командира военно-транспортного авиационного полка полковника Владимира Кожемяко.

«Десантирование личного состава из самолетов Ил-76МД является одним из основных элементов боевой подготовки экипажей военно-транспортной авиации и может выполняться как днем, так и ночью. Летчики совершенствуют свои практические навыки и повышают уровень натренированности. Также экипажами постоянно отрабатывается десантирование военной техники и грузов ВДВ», - отметил командир полка.

Среди экипажей в качестве помощников командиров кораблей в полетах приняли участие молодые офицеры летчики и штурманы, выпускники 2020 года.

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