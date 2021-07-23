Сборная ВС РФ во Владикавказе готовится к международному этапу «Военно-медицинской эстафеты»

На базе обеспечения учебного процесса в Красном Селе в июле прошли тренировки сборной команды Вооруженных Сил РФ, которая готовится к международному этапу военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета». Команды, которые будут участвовать в АрМИ-2021, отрабатывали специальные медицинские навыки по эвакуации условно раненых и оказанию им первой медицинской помощи.

Теперь для того, чтобы продолжить регулярные тренировки перед международным этапом конкурса, сборная ВС РФ отправилась во Владикавказ. Условия в Северной Осетии максимально приближены к военно-полевым, где отрабатывается даже тактика переправы раненого через водную преграду.

«Тренировки идут по плану, уже есть хороший результат. По сравнению с первыми занятиями, сейчас наша команда отыграла три минуты времени у самих себя в командном зачете», - рассказывает один из тренеров команды, полковник медицинской службы Валентин Кученик.

Шансы на победу российской команды тренерский штаб оценивает высоко. Наша сборная всегда была в лидерах соревнований и с каждым годом только улучшает свои показатели.

В состав команды сборной ВС РФ вошли специалисты-врачи, фельдшеры, санинструкторы. Некоторые сотрудники участвуют в соревнованиях уже не первый раз. Сержант Светлана Гамидова выступает за Россию уже пятый год подряд. Самым сильным соперником она считает сборную команду Узбекистана, которая не только хорошо подготовлена, но является еще и хозяйкой соревнований.

«Самое тяжелое сейчас - это бег с препятствиями, потому что жарко. Но это и большой плюс. Погода готовит нас к жаркому климату принимающей состязания страны», - делится своими впечатлениями Светлана.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» - это комплекс военно-спортивных состязаний между военными врачами и медицинскими подразделениями по выполнению специальных медицинских навыков (оказанию первой помощи, доставка раненого с поля боя и другим) с применением военной техники и управлению ею на пересеченной местности.