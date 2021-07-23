Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

Сборная ВС РФ во Владикавказе готовится к международному этапу «Военно-медицинской эстафеты»

Валентина Пескова
23:10 23.07.2021
В рамках тренировок для последующего участия в АрМИ-2021 команды проходят полосу препятствий, показывают свой профессионализм по эвакуации условно раненых и тренируются в стрельбе.
Сборная ВС РФ во Владикавказе готовится к международному этапу «Военно-медицинской эстафеты»
© Фото: Минобороны РФ
Читайте нас на:

На базе обеспечения учебного процесса в Красном Селе в июле прошли тренировки сборной команды Вооруженных Сил РФ, которая готовится к международному этапу военно-медицинского многоборья «Военно-медицинская эстафета». Команды, которые будут участвовать в АрМИ-2021, отрабатывали специальные медицинские навыки по эвакуации условно раненых и оказанию им первой медицинской помощи.

Теперь для того, чтобы продолжить регулярные тренировки перед международным этапом конкурса, сборная ВС РФ отправилась во Владикавказ. Условия в Северной Осетии максимально приближены к военно-полевым, где отрабатывается даже тактика переправы раненого через водную преграду.

«Тренировки идут по плану, уже есть хороший результат. По сравнению с первыми занятиями, сейчас наша команда отыграла три минуты времени у самих себя в командном зачете», - рассказывает один из тренеров команды, полковник медицинской службы Валентин Кученик.

Шансы на победу российской команды тренерский штаб оценивает высоко. Наша сборная всегда была в лидерах соревнований и с каждым годом только улучшает свои показатели.

В состав команды сборной ВС РФ вошли специалисты-врачи, фельдшеры, санинструкторы. Некоторые сотрудники участвуют в соревнованиях уже не первый раз. Сержант Светлана Гамидова выступает за Россию уже пятый год подряд. Самым сильным соперником она считает сборную команду Узбекистана, которая не только хорошо подготовлена, но является еще и хозяйкой соревнований.

«Самое тяжелое сейчас - это бег с препятствиями, потому что жарко. Но это и большой плюс. Погода готовит нас к жаркому климату принимающей состязания страны», - делится своими впечатлениями Светлана.

Международные соревнования «Военно-медицинская эстафета» - это комплекс военно-спортивных состязаний между военными врачами и медицинскими подразделениями по выполнению специальных медицинских навыков (оказанию первой помощи, доставка раненого с поля боя и другим) с применением военной техники и управлению ею на пересеченной местности.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:20 Спорт
Видео
«Стремится к развитию»: заслуженный тренер Гаджиев о главном качестве Карпина
20:02 Спорт
Валерий Карпин назначен главным тренером сборной России по футболу
19:48 В стране и мире
Видео
«Суд проявил свою политизированность»: эксперт об отказе ЕСПЧ в применении обеспечительных мер к Украине
18:31 Армия
Путин скорректировал флаги ВМФ России
18:58 В стране и мире
ВОЗ: пандемия коронавируса далека от завершения
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
«Хочу написать Путину»: отец мальчика из Австрии рассказал об идее письма президенту
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.