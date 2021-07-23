Минтруд разрешил лишать работников зарплаты в случае отказа от прививки без весомых причин

Работодатель имеет право отстранить своего работника от выполнения непосредственных обязанностей без сохранения заработной платы в том случае, если человек отказывается проходить вакцинацию от COVID-19 без уважительной причины. Одной из таких причин может быть медицинское показание к тому, что прививку делать - не рекомендуется.

Как указано в совместных рекомендациях Минтруда РФ и Роспотребнадзора, для того, чтобы руководитель убедился в том, что работник сделал прививку, сотрудник должен принести на работу соответствующий документ.

«В случае отсутствия у работодателя документального подтверждения прохождения работником вакцинации к установленному сроку ему необходимо издать приказ об отстранении работника без сохранения заработной платы», - говорится в документе.

С самим трудовым коллективом рекомендовано проводить разъяснительную работу о необходимости делать прививку от коронавируса для снижения риска заболевания и предупреждения развития его тяжелых последствий.

Уровень общего коллективного иммунитета на предприятии для контроля за эпидемическим состоянием должен быть не менее 80% от всех сотрудников.

«С учетом лиц, переболевших COVID-19 и вакцинированных, не привитые, имеющие медицинские противопоказания, и прочие должны составлять не более 20% от списочного состава работающих», - указано в совместном заявлении ведомств.

Текст рекомендаций Минтруда РФ и Роспотребнадзора размещен на сайте министерства труда.