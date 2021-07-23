Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Тыве
Столкновение транспортных средств произошло на круговой развязке при подъезде к городу Кызылу.
© Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ
В Тыве на круговой развязке у города Кызыл произошло ДТП в результате отказа тормозов у грузового автомобиля.
Как рассказали в республиканском УГИБДД МВД РФ, сообщение об аварии поступило на пульт дежурной части в 20.50.
«По предварительным данным у грузовой автомашины отказала тормозная система и водитель допустил наезд на легковую автомашину Honda», - сообщили в ведомстве.
В результате ДТП на месте скончались три человека - это водитель легковой автомашины и два пассажира, среди которых один несовершеннолетний. Еще трое пассажиров - две женщины и ребенок - доставлены в республиканскую больницу.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД РФ по Республике Тыва, на месте аварии работает следственно-оперативная группа.