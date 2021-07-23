В стране и мире Три человека погибли в ДТП с грузовиком и легковым автомобилем в Тыве Валентина Пескова Столкновение транспортных средств произошло на круговой развязке при подъезде к городу Кызылу. © Видео: МВД РФ © Фото: МВД РФ Читайте нас на: В Тыве на круговой развязке у города Кызыл произошло ДТП в результате отказа тормозов у грузового автомобиля. Как рассказали в республиканском УГИБДД МВД РФ, сообщение об аварии поступило на пульт дежурной части в 20.50. «По предварительным данным у грузовой автомашины отказала тормозная система и водитель допустил наезд на легковую автомашину Honda», - сообщили в ведомстве. В результате ДТП на месте скончались три человека - это водитель легковой автомашины и два пассажира, среди которых один несовершеннолетний. Еще трое пассажиров - две женщины и ребенок - доставлены в республиканскую больницу. Обстоятельства произошедшего устанавливаются сотрудниками МВД РФ по Республике Тыва, на месте аварии работает следственно-оперативная группа. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика