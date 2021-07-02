Космодром Восточный поставил рекорд по количеству пусков

Космодром Восточный установил рекорд по ракетным пускам в этом году. Показатель 2018 года превышен в два раза.

Как отмечает ТАСС, в 2018 году было произведено два пуска ракет-носителей «Союз-2». В 2021 году по состоянию на первое июля с космодрома состоялось уже четыре пуска – 25 марта, 26 апреля, 28 мая и 1 июля.

Ранее стало известно, что «Союз-2.1б» с 36 спутниками связи британской компании OneWeb стартовала с космодрома Восточный в 15:48 по московскому времени. Ожидается, что восьмой запуск доведет число космических аппаратов британской компании на орбите до 254. В данный момент новые спутники уже выведены на орбиту.