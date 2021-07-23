Путин скорректировал флаги ВМФ России
Корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником, а сбитое полотнище флага должно быть заменено на другое, сказано в президентском указе.
© Фото: Ильдус Гилязутдинов, РИА Новости
Некоторые орденские и гвардейские орденские флаги будут изменены. Соответствующий указ подписал российский лидер Владимир Путин.
Если раньше изображения награды корабля помещали в левом верхнем углу Андреевского флага, то по новым правилам они займут место в его центре. Причем высота знака ордена или орденов увеличится до трети ширины стяга.
В документе, размещенном на портале правовой информации, сказано, что спускать Военно-морской флаг перед противником нельзя, а экипаж должен защищать его.
Если на полях сражений воинскую святыню собьет противник, полотнище необходимо заменить. При захвате корабля флаг должны уничтожить по приказу командира корабля.