«Огненный ад»: в Орегоне пламя охватило ВПП, с которой вылетают на тушение крупнейшего лесного пожара

Вспыхнувшие еще 4 июля на севере американского штата Калифорния лесные пожары перекинулись на территорию Невады. Площадь огня к югу от озера Тахо на границе Калифорнии и Невады сейчас составляет 176 кв. км. А площадь возгорания крупнейшего пожара в Орегоне уже превысила 1,6 тысячи квадратных километров, пишет АР.

На борьбу с возгораниями отправлено более 1,2 тысячи пожарных. На кадрах, которые опубликовало агентство Reuters, видно, что пилотам приходится разгоняться прямо по охваченным огнем взлетно-посадочным полосам.

По словам представителей лесных властей, пожар в Орегоне, который сейчас считается крупнейшим среди десятков лесных пожаров на западе США за последние недели, начался из-за молнии.

Однако возгорание было обнаружено не сразу и ежедневно распространялось на шесть километров из-за сильного ветра и засухи. Сейчас в регионе повреждены жилые объекты и здания, в некоторых районах проведена эвакуация жителей.