Евтухов: каждая российская медаль в Токио станет победой над цинизмом МОК

Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Виктор Евтухов пожелал успехов российским спортсменам на летней Олимпиаде в Токио и заявил, что каждая заработанная медаль станет символом победы над решением МОК запретить россиянам выступать под флагом своей страны.

«Я считаю, что каждая победа, каждая медаль в Токио будет не только вашим личным достижением в соревнованиях, но и победой над тем, кто принимает циничные решения, лишая возможности нашу команду выступать под флагом своей Родины и выходить на состязания под звуки гимна. Мы с вами друзья, душой и сердцем», - заявил замминистра.

Сегодня в Токио официально стартовала церемония открытия XXXII летних Олимпийских игр. Российская команда выйдет на парад спортсменов на церемонии открытия под 77-м номером.