В ХМАО жители села прогнали вертолет, прилетевший забрать пациента с COVID-19
Жители села не хотели отдавать на госпитализацию местного жителя, поэтому вертолеты санавиации перелетели на другую площадку.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: EMERCOM of Russia, via, Globallookpress.com
Вирус «коронафобии» проник в отдаленные районы сибирской тайги. В селе Селиярово Ханты-Мансийского округа местные жители помешали медикам санавиации эвакуировать пациента с подозрением на COVID-19.
На кадрах из соцсети видно, что прилетевшие на вертолете врачи в защитных костюмах и со специальным боксом ожидают заболевшего. А вот за кадром неизвестные люди в этот момент почему-то кричат на медиков и машут руками, не давая погрузить человека на носилках в винтокрылую машину.
Сообщается, что толпа из пяти человек повела себя настолько агрессивно, что пациента в итоге пришлось забирать с другой площадки.