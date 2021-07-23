В ХМАО жители села прогнали вертолет, прилетевший забрать пациента с COVID-19

Вирус «коронафобии» проник в отдаленные районы сибирской тайги. В селе Селиярово Ханты-Мансийского округа местные жители помешали медикам санавиации эвакуировать пациента с подозрением на COVID-19.

На кадрах из соцсети видно, что прилетевшие на вертолете врачи в защитных костюмах и со специальным боксом ожидают заболевшего. А вот за кадром неизвестные люди в этот момент почему-то кричат на медиков и машут руками, не давая погрузить человека на носилках в винтокрылую машину.

Сообщается, что толпа из пяти человек повела себя настолько агрессивно, что пациента в итоге пришлось забирать с другой площадки.