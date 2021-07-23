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Российские миротворцы сопроводили 115 паломников в монастырь Амарас в Карабахе

Тимур Шерзад
17:19 23.07.2021
Саперы российского миротворческого контингента обнаружили и уничтожили 25 677 взрывоопасных предметов, проверили 1 900 зданий, очистили более 657,3 километра дорог и свыше 2201,5 гектара территории.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
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Российские миротворцы продолжают контролировать реализацию достигнутых договоренностей о прекращении огня и боевых действий в Нагорном Карабахе. 

Существенных нарушений режима прекращения огня не отмечено. Отдельные инциденты урегулированы российскими миротворцами на местах. С 16 июля миротворцы обеспечили безопасность прохождения 18 автомобильных колонн ВС Азербайджана - через Лачинский коридор на север и юг, а также по маршруту Шуша - Красный Базар - Каджар и обратно. 

Также 19 июля, по заявке Азербайджана, российские миротворцы сопроводили две колонны ВС Азербайджана по маршруту Мадагиз - Гетаван - Ванк и обратно. 

Восемнадцатого июля сопровождено 115 христианских паломников в монастырь Амарас. 

Двадцать первого июля миротворцы обеспечили безопасность при установке солнечных панелей на солнечные вышки в Мардакерте. 

За последнюю неделю совершено восемь выездов рабочих групп Центра гуманитарного реагирования - целью было обеспечение безопасности на ремонтно-восстановительных и сельскохозяйственных работах в Мардакертском, Мартунинском и Шушинском районах.

Саперы российского миротворческого контингента обнаружили и уничтожили 25 677 взрывоопасных предметов, проверили 1 900 зданий, очистили более 657,3 километра дорог и свыше 2201,5 гектара территории.

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