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«Дороги больше нет»: Забайкалье затопили вышедшие из берегов реки

Алексей Курильченко
Анатолий Бородкин
18:30 23.07.2021
В Забайкальском крае объявлен режим ЧС из-за наводнений, обрушившихся на регион.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Из-за сильных ливней уровень воды в реках Забайкалья продолжает расти. Из зоны подтопления эвакуировали уже больше 600 человек. В нескольких районах Забайкалья и животные и люди перемещаются исключительно по воде. Тропинка у собственного дома стала бродом. Бытовая техника, мебель, гаражи, сараи, огороды – затоплено все.

Реки, вышедшие из берегов из-за обильных осадков, подтопили по крайней мере 500 частных домов. Под водой – более тысячи приусадебных участков. 12 населенных пунктов в транспортной блокаде. Дороги к ним уничтожены паводком. Размыт участок федеральной трассы «Амур».

Работникам местной телекомпании, работающим на месте стихийного бедствия, приходится постоянно корректировать маршрут. В некоторые села, куда еще накануне можно было доехать на автомобиле, сегодня есть шанс добраться только на лодке. 

«Это вот идет дорога на село Нижняя Кила, где мы неоднократно бывали. И как вы видите этой дороги теперь нет. Нижняя Кила отрезана», - говорит корреспондент Никита Ильяш.

Разбушевались не только крупные реки - даже небольшие ручьи.

«Эта река, которая на карте кажется такой маленькой, небольшой, видимо из-за сильных ливней сильно вышла из своих берегов и размыла здесь дорогу», - рассказывает Ильяш.

В Забайкальском крае объявлен режим ЧС. Развернуты пункты временного размещения. Там уже разместились более 100 пострадавших. Разрушены 10 мостов, в том числе – железнодорожный. На Транссибе остановлено движение поездов в оба направления. В ближайшие дни паводковая ситуация вряд ли улучшится - в прогнозе погоды - сплошные дожди. 

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