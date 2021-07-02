Эксперт спрогнозировал спад волны COVID-19 в середине июля

Текущая волна коронавируса может пойти на спад к середине июля. Такой прогноз озвучил глава научного центра молекулярно-генетических исследований Андрей Исаев.

По словам эксперта, ожидать спад волны можно уже к середине июля, однако в сентябре возможен новый рост заболеваемости. Впрочем, иммунитет тех, кто получил первый компонент прививки сейчас, к тому времени как раз будет готов к новой волне.

«Эпидемии развиваются волнами, после роста всегда идет спад. Я надеюсь, что текущая волна пойдет на спад к середине июля», - сказал эксперт в интервью ТАСС.

По словам Исаева, именно сентябрь станет показательным месяцем в контексте эффекта массовой вакцинации отдельных категорий граждан. Эксперт подчеркнул, что рост числа заболевших – грустный, но ожидаемый факт, которому способствует развитие эпидемии, изначально низкие темпы вакцинации и нежелание населения пользоваться масками.