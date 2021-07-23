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«Регулярно так делаю»: депутат Госдумы усадил за руль свою 10-летнюю дочь с собакой

Валентина Пескова
16:58 23.07.2021
Как заявил депутат Александр Васильев, подобным образом он научил водить автомобиль уже всех своих детей.
«Регулярно так делаю»: депутат Госдумы усадил за руль свою 10-летнюю дочь с собакой
© Фото: dorogipskova, Instagam
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Депутат Госдумы Александр Васильев опубликовал фотографию в соцсетях, на которой изображена его 10-летняя дочь за рулем автомобиля. Девочка в момент вождения сидит на коленях у отца, однако у нее самой в этот момент на коленях - еще и ее небольшая собака. Однако автомобиль движется по поселковой дороге, а не по оживленной магистрали, где есть и другие участники движения.

Парламентарий, который, к слову, является лидером движения «Убитые дороги», сопроводил короткий ролик замечанием, что так, как это сделает он, не научит водить автомобиль ни один инструктор.

«Я регулярно так делаю, чтобы дети привыкали к автомобилю. У них единственная возможность порулить в поле по дороге на дачу. Всегда только там. Для них это большая радость - посидеть за рулем, и все трое моих детей умеют рулить. Пускай меня оштрафуют за это, я согласен», - прокомментировал Васильев изданию «Подъем».

Как отметил депутат, таким образом он рассчитывает, что, когда его детям исполнится 18 лет и они пойдут в автошколу, они уже будут знакомы с культурой вождения автомобиля, будут знать правила дорожного движения и обязательно пристегиваться ремнем безопасности.

Незадолго до этого в Подмосковье блогер Антон Гусев посадил за руль 8-летнего сына и был оштрафован на 30 тысяч рублей.

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