Армия Генеральная репетиция парада на Северном флоте перенесена из-за непогоды Тимур Шерзад Температура ветра в Североморске утром достигала 7 градусов, скорость порывов ветра достигала 17 метров в секунду, временами шел дождь со снегом. Штормовая погода вынудила корабли малого водоизмещения, расположенные в Кольском заливе, занять места у причалов. © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Генеральная репетиция военно-морского парада на Северном флоте перенесена на завтра из-за неблагоприятных погодных условий. Температура ветра в Североморске утром достигала 7 градусов, скорость порывов ветра достигала 17 метров в секунду, временами шел дождь со снегом. Штормовая погода вынудила корабли малого водоизмещения, расположенные в Кольском заливе, занять места у причалов. Экипажи кораблей первого ранга (БПК «Североморск», эсминец «Адмирал Ушаков», атомные подлодки «Новомосковск» и «Казань») усилили вахту и приняли меры по обеспечению навигационной безопасности стоянки. Генеральная репетиция начнется в субботу, 24 июля, в 11 часов 30 минут. В ней будут участвовать 11 кораблей и подлодок, а также суда обеспечения. В числе участников ракетный подводный крейсер стратегического назначения «Новомосковск» и атомный подводный ракетный крейсер «Казань», эскадренный миноносец «Адмирал Ушаков» и большой противолодочный корабль «Североморск», малый противолодочный корабль «Снежногорск» и морской тральщик «Владимир Гуманенко», базовые тральщики «Соловецкий юнга» и «Ельня», большой десантный корабль «Георгий Победоносец» и пограничный сторожевой корабль «Преданный».

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