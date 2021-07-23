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Зуд, дерматит, раздражение: как «зуд купальщика» стал бичом российских водоемов

Павел Ремнев
16:00 23.07.2021
Паразиты церкарии проникают под кожу и вызывают зуд и раздражение, но для кого-то это может обернуться и серьезной аллергией с анафилактическим шоком.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Все больше любителей летних водоемов жалуются на нестерпимый зуд после купания. Все дело в церкариях - невидимых глазу паразитах. Вместе с утиным пометом они приживаются в тине водоемов, чтобы затем найти «новый дом».

10-летняя Таисия искупалась в Тургояке - одном из самых красивых озер Челябинской области. Как казалось ей и ее матери, самом чистом поблизости. Но теперь она жалуется на зуд и вся покрылась укусами паразитов.

Таисии еще повезло, могло быть намного хуже - специалисты Роспотребнадзора обнаружили кишечную палочку. Достаточно проглотить хоть немного воды, и придется бороться с опасной инфекцией. А еще - дизентерия, энтеровирус, гепатит А - прозрачная и чистая на вид вода очень часто скрывает много заразы.

«Зуд купальщика» - это многочисленные чешущиеся укусы церкариев. Они прикрепляются к коже, а потом проникают под нее. Распространенные симптомы - дерматит и раздражение. Но для кого-то это может обернуться и серьезной аллергией с анафилактическим шоком. Только это никого не пугает, и люди ныряют с головой в мутную воду.

Церкарии присутствуют и в столичных водоемах, к примеру в Тимирязевских прудах. Все уже зафиксировано и подтверждено на территории Москвы и области. Но если уж искупаться стало невтерпеж, специалисты советуют сразу после этого вымыться чистой водой и обязательно переодеться в сухую одежду. А если ухудшилось самочувствие - сразу обратиться к врачу.

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