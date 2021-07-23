В Индии грунт поднялся из водоема: видео

В индийском штате Харьяна произошло загадочное явление. Посреди одного из водоемов внезапно поднялась часть грунта. Этот событие сняли на видео местные жители.

Пользователи соцсетей предположили, что земля могла подняться из-за тектонической активности. Другие считают, что это побочный эффект выхода из-под грунта метана.

Ранее в индийском штате Уттаракханд произошел сход ледника. В результате инцидента более 150 человек пропали без вести.