Десантные корабли Северного флота прошли Ла-Манш, возвращаясь из Средиземного моря

Большие десантные корабли «Александр Отраковский» и «Кондопога» прошли пролив Ла-Манш и вошли в Северное море, сообщает пресс-служба Северного флота.

На прошлой неделе они выполнили задачи в Средиземном море и вышли в Атлантический океан. Корабли направляются в Баренцево море.

Межфлотский переход кораблей проходит при нормальной погоде, что позволяет выполнять задачи.

БДК «Александр Отраковский» и «Кондопога» несколько месяцев действовали в составе сил Черноморского флота, принимая участие в учениях ВМФ России в Черном и Средиземном морях.