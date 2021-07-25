Апокалипсис - сегодня: как порвать якорную цепь, не выдерживающую только конец света

Помимо испытаний макетов плавсредств, в Крыловском научном центре испытывают также и материалы. К примеру, казалось бы, обычная якорная цепь - довольно технологичное изделие.

Одна из установок центра позволяет испытать ее на прочность. Прогнозируемая нагрузка - 350 тонн. В реальности это равно шторму поистине апокалиптических масштабов. Якорная цепь - ответственное изделие, потеря которого во время непогоды может оказаться гибельной для корабля.

Под воздействием давления звенья начинают медленно деформироваться и вытягиваться. Слышится характерный звук натяжения и вот, в зоне изгиба звено не выдерживает и лопается. Цепь разрушена.

Но помимо нереально страшного шторма причина такого повреждения может быть и вполне банальна - неправильный расчет. Именно для того, чтобы этого не произошло, и проводятся испытания с реальными образцами.

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