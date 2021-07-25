«Ледовая рубашка»: кадры работы ледокола из-под днища

Одна из самых интересных и необычных площадок Крыловского государственного научного центра - большой ледовый бассейн. У этого испытательного стенда есть одна особенность – несмотря на свои впечатляющие размеры, он находится на пятом этаже здания.

«Военная приемка» поприсутствовала на испытаниях по проводке транспортных судов ледоколом. В качестве участника выступила «Арктика» - хорошо зарекомендовавший себя в реальных условиях ледокол.

В современных условиях, при наличии сверхмощных ледоколов, проблема пробития льда уже не стоит. Стоит проблема следа, который он за собой оставляет. Во время эксперимента в ледовом бассейне в модели также работает электродвигатель, обеспечивающий вращение винтов. В ходе наблюдения становится доподлинно ясно, насколько сильную нагрузку они испытывают в реальных условиях - создается впечатление, что глыбы льда могут разбить их полностью. Не меньшую нагрузку испытывает и само судно. Для понимания происходящих процессов бассейн оснащен прозрачным дном, позволяющим наблюдать действия макетов снизу. Именно для этого бассейн и расположили на пятом этаже здания.

Винты фрезеруют ледяной покров и пробивают лед - именно так формируется «ледовая рубашка». В момент движения ледокола все обломанные куски льда собираются под ним. Именно «ледовая рубашка» покрывает полностью корпус судна во время движения. Лед бассейна, который так уверенно перемалывают винты, можно назвать уникальным - он в точности соответствует ледяному покрову Арктики.

Тараны айсбергов, погружение на дно океана, затопление «волнами-убийцами», свои Арктика, Тихий океан и Марианская впадина - это Крыловский государственный научный центр. Смотрите специальный выпуск «Военной приемки» ко Дню ВМФ России на сайте телеканала, на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.