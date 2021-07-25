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Опубликованы кадры аэродинамических испытаний макета ледокола «Лидер»

Егор Левин
12:45 25.07.2021
Ледокол «Лидер» - особенный проект для Крыловского центра: специалисты занимаются не только испытаниями на всех возможных площадках, но и проектируют электродвигатель будущего флагмана ледовых широт.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Одна из экспериментальных площадок Крыловского государственного научного центра, в котором побывала команда «Военной приемки» - ландшафтная аэротруба. Создана она с целью исследований аэродинамических характеристик различных объектов. Принцип работы аэротрубы заключается в воздействии на опытный объект направленными струями воздуха.

Подопытным выступил макет того же ледокола «Лидер», который «приемка» уже испытала на прочность ранее. Модель для продувки крупнее, с более проработанной верхней частью. Сделано это для того, чтобы выдерживать натиск суровых арктических ветров.

Макет находится в момент испытаний на вращающейся площадке, что дает возможность встать к ветру практически любым бортом. Так достигается имитация всех возможных направлений ветра. В том числе, как в ходе эксперимента, ветер, имитирующий максимальные натурные штормы - порядка 35-40 метров в секунду.

Струи хорошо обтекают носовую надстройку. Нос «Лидера» в целом не характерен для ледоколов, привычнее видеть более тупой и менее обтекаемый. Но «Лидер» обладает хорошим не только внешним, но и техническим дизайном. Для Крыловского центра «Лидер» - вообще особенный проект, так как здесь не просто проводят испытания, но и проектируют электродвигатель будущего флагмана ледовых широт.

Тараны айсбергов, погружение на дно океана, топление «волнами-убийцами», свои Арктика, Тихий океан и Марианская впадина - это Крыловский государственный научный центр. Смотрите специальный выпуск «Военной приемки» ко Дню ВМФ России на сайте телеканала, на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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