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«Волна-убийца»: в Крыловском центре «подкинули» ледокол «Лидер» на 10 метров

Егор Левин
12:35 25.07.2021
Волны создает специальная система генерации, способная запускать их как спереди, так и сбоку; так макет проверяется и под самой большой волной, заложенной в его эксплуатационных характеристиках.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Во время съемок в Крыловском государственном научном центре команда «Военной приемки» стала свидетелем испытаний макета самого большого в России и мире ледокола. В реальном размере он будет способен ломать лед толщиной до четырех метров, а мощность его двигателя достигнет 120 мегаватт. Кадры проверки его поведения на воде - эксклюзив нового выпуска.

Имя ледокола будущего - «Лидер». Он выглядит довольно необычно - передняя палуба и нос закрыты. Это важно: в условиях Арктики вода, заливающаяся на корабль, тут же покрывает его коркой льда. Но с новым ледоколом такого не случится.

Макет установлен на специальной экспериментальной установке. Запускаемая волна будет достигать двух метров. В процессе проверки специалистами будут замеряться все параметры качки, контролироваться ускорение и нагрузки, возникающие в корпусе. В ходе эксперимента к макету применяется скорость, эквивалентная в реальности 14 узлам.

Волны создает специальная система генерации - она способна запускать их как спереди, так и сбоку. Один из этапов опыта - проверка макета под самой большой волной, заложенной в его эксплуатационных характеристиках. В реальной жизни ее высота равнялась бы высоте трехэтажного дома - 11 метрам. Макет выдержал испытание с достоинством, а, следовательно, спроектирован качественно.

Специально для съемок программы специалисты Крыловского центра запустили «волну-убийцу» высотой в 16 метров на скорости движения в 17 узлов. Нос макета прошел испытание, но «клюнул» - в жизни подобный «прыжок» мог бы достигнуть 10 метров. Однако все массово-инерционные характеристики соответствуют натурному судну для того, чтобы корректно пересчитывать это с масштаба модели на натуру.

Здесь таранят ледоколы айсбергами, опускают подлодки на дно океана и топят авианосцы волнами-убийцами. Здесь создали свою Арктику, свой Тихий океан и свою Марианскую впадину. Здесь проверяли на прочность Крымский мост, небоскребы Москва-Сити и объекты Олимпиады. В специальном выпуске программы «Военная приемка» ко Дню ВМФ России: Крыловский государственный научный центр. Смотрите на сайте телеканала, на канале в Youtube, а также в приложении SMART.TV.

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