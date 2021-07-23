День ВМФ в Петербурге ознаменует вечерний артиллерийский салют

Владимир Путин подписал указ о проведении Главного военно-морского парада в Петербурге.

Подготовка и проведение парада, соответственно указу, возлагается на Минобороны России.

В День ВМФ, 25 июля, в Санкт-Петербурге пройдет не только парад, но и артиллерийский салют. Он начнется в 10 часов вечера.

Правительству Петербурга предписано содействовать как в подготовке, так и в проведении Главного военно-морского парада.