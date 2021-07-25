Водная центрифуга: как циркуляционный бассейн Крыловского центра изменяет маневренность

В нем таранят ледоколы айсбергами, опускают подлодки на дно океана и топят авианосцы волнами; в нем создали свою Арктику, свой Тихий океан и свою Марианскую впадину, проверяли на прочность Крымский мост, небоскребы Москва-Сити и объекты Олимпиады. В новом выпуске «Военной приемки» - Крыловский государственный научный центр и его масштабная экспериментальная база.

Одна из первых площадок - огромный циркуляционный бассейн. Таких конструкций в мире всего две - первая в России, вторая в США. В его основе - огромная наполненная водой чаша с вращающейся ротативной установкой в центре. Испытания в нем напоминают центрифугу, вращающуюся в воде.

Конструкция это сложная и дорогостоящая. Опыты, которые проводятся в циркуляционном бассейне, также проводятся на территории центра и в обычном длинном прямолинейном бассейне. Разница в том, что при циркуляции макеты плавательных средств проверяются на управляемость, а не ходовые качества.

Все модели, попадающие в циркуляционный бассейн, используются уже с рулями и иными элементами управления. Глубоководный бассейн позволяет понять, с какой скоростью корабль идет по прямой, циркуляционный - проверяет его управляемость при маневрировании. Все российские и советские подводные лодки, гидросамолеты, экранопланы, торпеды и катера на подводных крыльях сначала проходили этот бассейн.

Команда «Военной приемки» сняла эксперимент с участием конструкции подводных крыльев, проходивший в данном бассейне. Подобные крылья других размеров используются в конструкции теплоходов «Ракета» и «Метеор».

Звучит звонок, и начинается вращение огромной конструкции. Начинается все медленно, но постепенно скорость набирается. По мере этого в помещении увеличивается гул.

У объекта испытаний - интересная история: представители европейской компании обратились в Крыловский центр с просьбой разобраться, почему катер на подводных крыльях их производства не работает. «Крыловцы» изменили крыло и нашли ошибку в проекте. Теперь проверяют внесенные изменения. Вместе с корпусом они проверяют и элементы системы управления, рули и винты, от которых зависит скорость и бесшумность хода плавсредства.

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