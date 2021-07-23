Армия Защитить «Ярсы»: военнослужащие разгромили группу «диверсантов» под Новосибирском Тимур Шерзад Особое внимание уделили отработке навыков рукопашного боя, ведению огня из стрелкового оружия и использованию новейших технических средств разведки. Именно с их помощью удалось оперативно найти место, где укрылись диверсанты. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» Читайте нас на: Обнаружили диверсантов с помощью беспилотников и направили группу для их уничтожения. Спецоперацию против боевиков, готовящих засаду на маршруте движения мобильных ракетных комплексов «Ярс», отработали под Новосибирском. Особое внимание уделили отработке навыков рукопашного боя, ведению огня из стрелкового оружия и использованию новейших технических средств разведки. Именно с их помощью удалось оперативно найти место, где укрылись диверсанты. Военнослужащие охраны и обороны ракетного соединения в ходе скоротечного боя обезвредили условного противника. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика