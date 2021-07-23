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Защитить «Ярсы»: военнослужащие разгромили группу «диверсантов» под Новосибирском

Тимур Шерзад
13:40 23.07.2021
Особое внимание уделили отработке навыков рукопашного боя, ведению огня из стрелкового оружия и использованию новейших технических средств разведки. Именно с их помощью удалось оперативно найти место, где укрылись диверсанты.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Обнаружили диверсантов с помощью беспилотников и направили группу для их уничтожения.

Спецоперацию против боевиков, готовящих засаду на маршруте движения мобильных ракетных комплексов «Ярс», отработали под Новосибирском.

Особое внимание уделили отработке навыков рукопашного боя, ведению огня из стрелкового оружия и использованию новейших технических средств разведки. Именно с их помощью удалось оперативно найти место, где укрылись диверсанты. Военнослужащие охраны и обороны ракетного соединения в ходе скоротечного боя обезвредили условного противника.

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