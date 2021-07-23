Под Новороссийском водители руками передвинули опрокинувшийся грузовик для проезда скорой

Бригада скорой помощи, которая везла ребенка в больницу из Новороссийска в Анапу, в ночь на 23 июля попала в пробку на дороге из-за ДТП.

Как отмечается, на Волчьих Воротах из-за ДТП скопилось много машин - опрокинулся грузовик и полностью перекрыл трассу.

Все водители автомобилей вышли освобождать место для проезда - перевернувшийся большегруз удалось отодвинуть. Машина скорой помощи продолжила свой путь. Об этом сообщили на официальной странице Городской больницы №1 Новороссийска в Instagram.