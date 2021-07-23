Матыцин: Россия сможет претендовать на ОИ-2036

У России есть все необходимые ресурсы для проведения Олимпиады в 2036 году. Об этом заявил министр спорта Олег Матыцин.

«Об этом пока рано говорить, но думаю, что Россия сможет претендовать на Игры-2036. Это будет сложное и ответственное решение, однако у нас есть все необходимые ресурсы для проведения такого масштабного мероприятия», - заявил Матыцин.

Ранее желание провести летние Олимпийские игры в 2036 году изъявляла Казань.

«Уверен, что если президентом будет принято решение о выдвижении кандидатуры России на проведение Олимпийских игр, то конкуренция за право принять Игры будет значительной», - отметил Матыцин.

Министр подчеркнул, что Россия всегда была и остается максимально надежным партнером олимпийского движения.