Лавров назвал московский формат самым эффективным для обсуждения ситуации в Афганистане

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал московский формат наиболее эффективным для проведения переговоров о мире в Афганистане. Об этом он заявил на вебинаре «Внешняя политика России: успехи, вызовы, задачи и перспективы».

По словам главы МИД, РФ использует все правовые возможности для налаживания диалога между вооруженными группировками и правительством Афганистана.

«В этом нас поддерживает центральноазиатское сообщество, и именно в этом русле мы сотрудничаем с американцами и китайцами, в рамках так называемой "тройки", куда мы пригласили Пакистан, Иран. Пакистан уже начал взаимодействие, иранцы пока думают, их отношения с США влияют на их размышления», - сказал Лавров.

Министр отметил, что в Москве наиболее эффективным считают именно «московский формат», который уже не раз собирался и который представляет собой все центральноазиатские страны вне зависимости от их пограничности с Афганистаном. По словам Лаврова, данный формат «и представительный, и, с другой стороны, емкий и работоспособный».