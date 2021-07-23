Прибытие «Гепардов»: сторожевые ракетные фрегаты ВМС Вьетнама встали в парадный строй во Владивостоке

Накануне в бухту Золотой Рог во Владивостоке зашли корабли ВМС Вьетнама. Ракетные фрегаты заняли почетные четвертое и пятое места в парадном строю из семи кораблей.

Вьетнамцы прошли более 2 000 морских миль, чтобы принять участие в празднике. На боевое дежурство эти корабли поступили в 2018 году, входили в партию из четырех сторожевых кораблей проекта «Гепард» и были построены на судостроительном заводе в Татарстане.

Парадный строй в целом полностью сформирован. В настоящий момент в бухте идет подготовка к генеральной репетиции.