Прибытие «Гепардов»: сторожевые ракетные фрегаты ВМС Вьетнама встали в парадный строй во Владивостоке
На боевое дежурство вьетнамские корабли, произведенные на судостроительном заводе в Татарстане, поступили в 2018 году.
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Накануне в бухту Золотой Рог во Владивостоке зашли корабли ВМС Вьетнама. Ракетные фрегаты заняли почетные четвертое и пятое места в парадном строю из семи кораблей.
Вьетнамцы прошли более 2 000 морских миль, чтобы принять участие в празднике. На боевое дежурство эти корабли поступили в 2018 году, входили в партию из четырех сторожевых кораблей проекта «Гепард» и были построены на судостроительном заводе в Татарстане.
Парадный строй в целом полностью сформирован. В настоящий момент в бухте идет подготовка к генеральной репетиции.