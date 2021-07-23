Ростех на МАКС-2021 подписал контрактов на сумму более 230 миллиардов рублей

Ростех подписал на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021 контрактов на сумму более 230 миллиардов рублей. Это превзошло все ожидания. Об этом заявил генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов.

«Результаты авиасалона превысили все ожидания: наши компании подписали соглашения с партнерами на сумму более 230 миллиардов рублей», - сказал Чемезов, которого цитирует пресс-служба Ростеха.

Как он отметил, авиасалон в этом году стал поистине масштабным, богатым на премьеры, а также весьма продуктивным для отраслевого сообщества.

«Ростех представил на МАКС-2021 около 500 образцов продукции, в том числе и порядка 50 новинок: самолеты, вертолеты, БПЛА, авионику, двигатели и многое другое. Среди них - новый тактический самолет Checkmate, презентация которого стала событием мирового масштаба», - подчеркнул Чемезов.

В 2019 году стоимость подписанных в дни работы МАКС-2021 контрактов и соглашений превысила 250 миллиардов рублей.

Международный авиационно-космический салон МАКС проходит в подмосковном городе Жуковский с 20 по 25 июля. Он заслуженно занимает одно из ведущих мест в ряду крупнейших мировых авиафорумов.