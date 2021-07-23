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Космонавты обратились к российским участникам Олимпиады в Токио с борта МКС

Анна Берестовая
00:19 23.07.2021
Космонавты из экипажа МКС пообещали болеть за российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
© Видео: Роскосмос © Фото: Роскосмос
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Космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, находящиеся в настоящее время на борту МКС, обратились к спортсменам, прошедшим сложнейший отбор для возможности представить свою страну на Олимпийских играх в Токио. 

«Мы гордимся! Вы лучшие! Мы с вами!» - синхронно произнесли российские космонавты.

Дубров назвал Олимпиаду в этом году особым испытанием для всех участников и, в первую очередь, для членов российской сборной. Он отметил, что национальный флаг и гимн России будут следовать за спортсменами на дорожках стадиона и подиумах для награждения, неизменно оставаясь в их сердцах.

Навицкий указал, что члены экипажа МКС, как и множество болельщиков и любителей спорта, будут верить в силы, волю и целеустремленность российских спортсменов. Главной же наградой, которую они могут выиграть на соревнованиях, по словам космонавта, является любовь и уважение соотечественников.

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