МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов
В начале июля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о раскрытии в республике «спящих» террористических ячеек.
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Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов. Минск вынужден усилить охрану границы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.
«Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов», - передает РИА Новости слова Руденко.
В начале июля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в республике раскрыли «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны западные государства, такие как Германия, США, Польша, Литва, а также и Украина.