В стране и мире МИД РФ: из Украины в Белоруссию ввозят оружие для радикалов Алена Миронова В начале июля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о раскрытии в республике «спящих» террористических ячеек. © Фото: Виктор Толочко, РИА Новости Читайте нас на: Из Украины в Белоруссию ввозится оружие для радикалов. Минск вынужден усилить охрану границы. Об этом заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко. «Причем 1 июля была пресечена попытка убийства известного белорусского журналиста Григория Азаренка. Минску пришлось серьезно усилить охрану границы с Украиной, откуда ввозятся оружие и боеприпасы для радикалов»‎, - передает РИА Новости слова Руденко. В начале июля глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил о том, что в республике раскрыли «спящие» террористические ячейки, так называемые отряды самообороны, с которыми связаны западные государства, такие как Германия, США, Польша, Литва, а также и Украина. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика