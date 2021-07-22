Телеканал «Звезда» на facebook
Спорт Спорт Спорт

Коронавирусные Игры: что происходит в олимпийском Токио из-за роста заболеваемости COVID-19 среди спортсменов

Кира Карон
Константин Коковешников
09:01 22.07.2021
Из-за коронавируса с олимпийской дистанции сошел чемпион Европы по плаванию Илья Бородин.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress
Читайте нас на:

Сборная Гвинеи приняла решение не участвовать в Олимпийских играх в Японии. Власти страны обеспокоены эпидемической ситуацией и сочли поездку опасной для здоровья спортсменов. Отправиться в Токио должны были пять человек. Начиная с олимпиады 1980 года в Москве страна не пропускала Олимпиаду ни разу.

Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что он и другие члены его команды, каждое утро до девяти утра сдают анализы на коронавирусную инфекцию. Отчитываться о самочувствии и температуре необходимо в специальном приложении, установленном на телефоне каждого из участников соревнований. Также отслеживают контакты и в случае необходимости изолируют.

Несмотря на все эти меры, главный враг проведения Олимпиады, да и всего мира, похоже, проникает через самые серьезные заслоны. С олимпийской дистанции, причем до начала гонки, сошел чемпион Европы по плаванию Илья Бородин, один из основных претендентов на медали. Он даже не успел вылететь в Японию.

Такая же участь постигла участницу британской сборной по стендовой стрельбе Эмбер Хилл и чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре. Они уже готовились в Токио. Но теперь вместо соревнований отправятся на карантин. Всего же по разным данным выявлено уже около 100 случаев заболевания, как минимум пять из них в Олимпийской деревне.

«Мы не можем предсказать как изменится число случаев заражения. На данный момент заболеваемость COVID-19 может расти. Мы подумаем , что нам делать, когда возникнет острая ситуация», -  сообщил генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.

А вот президент МОК Томас Бах, заявил, что отмена Игр была бы самым простым решением. И, в действительности, такой вариант никогда не рассматривали. Игры в Токио уже окрестили самыми странными в истории.

Для того, чтобы минимизировать контакты с местным населением, очевидно настроенным к ним едва ли невраждебно, спортсменам и журналистам запрещено выходить из отеля более чем на 15 минут и первые две недели передвигаться общественным транспортом. Большинство соревнований пройдет при пустых трибунах, всего тысяча болельщиков на церемонии открытия. Но полная отмена Игр для спортсменов, готовившихся к главным стартам жизни - немыслима.

Быстрее, выше, сильнее, а теперь и вместе. Именно это слово добавили в главный лозунг Игр и изменили олимпийский девиз впервые за последние 130 лет.

Но ощущения праздника в олимпийском Токио нет, и в этом сходятся многие. Иностранным болельщикам и даже членам семей спортсменов не разрешили присутствовать с ними рядом. Но даже в этот крайне непростой момент все их мысли исключительно о победе. В медальном плане сборной России на Играх в Токио - 60 наград.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
08:27 В стране и мире
В Уханьском институте вирусологии опровергли утечку COVID-19 из лаборатории
07:43 В стране и мире
«Вектор»: российские вакцины защищают от всех известных вариантов COVID-19
06:25 Спорт
Видео
Президент WADA заявил об окончании допинговой истории в РФ
05:41 Армия
Видео
Российские военные провели совместную с православной церковью гуманитарную акцию в Сирии
04:13 В стране и мире
Глава «Нафтогаза» рассказал, когда ждет прекращения транзита российского газа
Популярное
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Видео
Комариный «смерч» накрыл поселок на Камчатке
Видео
В Кузбассе медведь накинулся на дрессировщиков во время выступления в цирке
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.