Коронавирусные Игры: что происходит в олимпийском Токио из-за роста заболеваемости COVID-19 среди спортсменов

Сборная Гвинеи приняла решение не участвовать в Олимпийских играх в Японии. Власти страны обеспокоены эпидемической ситуацией и сочли поездку опасной для здоровья спортсменов. Отправиться в Токио должны были пять человек. Начиная с олимпиады 1980 года в Москве страна не пропускала Олимпиаду ни разу.

Тренер сборной России по фехтованию Ильгар Мамедов рассказал, что он и другие члены его команды, каждое утро до девяти утра сдают анализы на коронавирусную инфекцию. Отчитываться о самочувствии и температуре необходимо в специальном приложении, установленном на телефоне каждого из участников соревнований. Также отслеживают контакты и в случае необходимости изолируют.

Несмотря на все эти меры, главный враг проведения Олимпиады, да и всего мира, похоже, проникает через самые серьезные заслоны. С олимпийской дистанции, причем до начала гонки, сошел чемпион Европы по плаванию Илья Бородин, один из основных претендентов на медали. Он даже не успел вылететь в Японию.

Такая же участь постигла участницу британской сборной по стендовой стрельбе Эмбер Хилл и чилийскую тхэквондистку Фернанду Агирре. Они уже готовились в Токио. Но теперь вместо соревнований отправятся на карантин. Всего же по разным данным выявлено уже около 100 случаев заболевания, как минимум пять из них в Олимпийской деревне.

«Мы не можем предсказать как изменится число случаев заражения. На данный момент заболеваемость COVID-19 может расти. Мы подумаем , что нам делать, когда возникнет острая ситуация», - сообщил генеральный директор оргкомитета Токио-2020 Тосиро Муто.

А вот президент МОК Томас Бах, заявил, что отмена Игр была бы самым простым решением. И, в действительности, такой вариант никогда не рассматривали. Игры в Токио уже окрестили самыми странными в истории.

Для того, чтобы минимизировать контакты с местным населением, очевидно настроенным к ним едва ли невраждебно, спортсменам и журналистам запрещено выходить из отеля более чем на 15 минут и первые две недели передвигаться общественным транспортом. Большинство соревнований пройдет при пустых трибунах, всего тысяча болельщиков на церемонии открытия. Но полная отмена Игр для спортсменов, готовившихся к главным стартам жизни - немыслима.

Быстрее, выше, сильнее, а теперь и вместе. Именно это слово добавили в главный лозунг Игр и изменили олимпийский девиз впервые за последние 130 лет.

Но ощущения праздника в олимпийском Токио нет, и в этом сходятся многие. Иностранным болельщикам и даже членам семей спортсменов не разрешили присутствовать с ними рядом. Но даже в этот крайне непростой момент все их мысли исключительно о победе. В медальном плане сборной России на Играх в Токио - 60 наград.