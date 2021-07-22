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Российские военные провели совместную с православной церковью гуманитарную акцию в Сирии

Виталий Акиньшин
Анна Берестовая
05:41 22.07.2021
Военнослужащие РФ поучаствовали в крупной гуманитарной акции в сирийской Сафии.
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Боем барабанов в Сирийских городах отмечают самые знаменательные события и встречают дорогих гостей. Такой прием устроили российским военным из Центра по примирению враждующих сторон, которые приехали в населенный пункт Сафия, чтобы поддержать местных христиан. 

«Мы проводим гуманитарную акцию совместно с православной церковью. Привлекли на мероприятие в населенном пункте Сафия всех православных в провинции. Максимальное количество людей, в частности, и армянская община, присутствовало на сегодняшнем мероприятии», - рассказал представитель ЦПВС Дмитрий Бедучев. 

Российские военные делали это сотни и сотни раз. Собирали информацию о тех, кто нуждается в помощи, и отправляли туда гуманитарные грузы. На этот раз они раздали свыше трехсот продуктовых наборов общим весом больше двух тонн. Впрочем, и эту процедуру местные жители превратили в настоящий праздник. 

Мирная жизнь в провинции Эль Хасеке еще только начинает восстанавливаться, и проблем достаточно много. Например, серьезная нехватка квалифицированной медицинской помощи. С гуманитарным конвоем в Сафию прибыли и российские военные медики. Помещение для приема жителей выделила местная церковь. 

«Медицинский отряд совместно с Центром по примирению враждующих сторон участвует в гуманитарной акции. Основной задачей медицинского отряда является оказание медицинской помощи местному населению в виде первичной медико-санитарной помощи, а также раздача индивидуальных средств медицинской защиты, в которые входят маски индивидуальные, перчатки, а также перевязочные средства», - описал начальник медицинского отряда особого назначения Сергей Багряков. 

Так же торжественно и дружно российских военных в Сафии и провожали. В надежде, что теплый прием надолго останется в памяти, и они обязательно вернутся.  

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