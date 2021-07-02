Врач назвал неожиданные причины утреннего кашля

К утреннему кашлю могут приводить различные причины, в некоторых случаях это явление может быть признаком определенных заболеваний. Об этом в беседе с радио Sputnik рассказал врач-терапевт Андрей Звонков.

Утренний кашель может являться следствием аллергии, курения или воспаления дыхательных путей. Однако его могут вызывать и другие причины.

«Причиной утреннего кашля могут быть проблемы с щитовидной железой, с желудочно-кишечным трактом. Это может быть хронический гастрит, потому что повышенная кислотность, избыток желудочного сока, вызывают ощущение сухости и першения в горле. Это может быть связано с диабетом», - рассказал эксперт.

Сухой утренний кашель может вызвать даже определенная пища – например, суши. Также к нему может привести злоупотребление алкоголем, поскольку спиртное сушит горло, вследствие чего возникает кашель и тошнота. Работающие кондиционеры тоже могут вызвать кашель, поскольку зачастую слишком сильно сушат воздух.