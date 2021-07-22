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Миротворцы РФ обеспечили безопасность установки солнечных панелей на сотовые вышки в отдаленных селах Карабаха

Анна Берестовая
05:01 22.07.2021
Российские миротворцы обеспечили безопасность при установке современных солнечных панелей на сотовые вышки в отдаленных селах Нагорного Карабаха. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Российские миротворцы обеспечили безопасность в отдаленных селах Нагорного Карабаха при установке на антенно-мачтовых сооружениях сотовой связи (вышках связи) современных солнечных систем электроснабжения. 

В ходе работы сотрудники телекоммуникационных сетей, в течение недели должны установить солнечные панели для накопления электроэнергии и бесперебойной круглосуточной подачи на вышки сотовой связи, расположенные вблизи линии соприкосновения в районах населенного пункта Джанатяг, Мардакертского района. 

«Нашей задачей на сегодня является обеспечение безопасности по установке оборудования на вышку для обеспечения устойчивой сотовой связью и Интернетом жителей близлежащих населенных пунктов Мардакертского района», - сказал представитель российского миротворческого контингента Александр Зайцев. 

После монтажа новых современных солнечных панелей на базовую станцию связи жители отдаленных населенных пунктов Мардакертского района будут обеспечены стабильным интернет-соединением и сотовой связью. 

«Цель нашей поездки сегодня - обеспечить сотовой связью и Интернетом жителей данной местности. В итоге, связью будет обеспечена близлежащая территория и производственный комбинат в количестве около 2 тысяч человек», - рассказал представитель компании «Карабах Телеком» Алек Арутюнян. 

Военнослужащие российского миротворческого континента продолжают выполнять задачи по контролю режима прекращения огня и обеспечению безопасности восстановительных работ инфраструктуры населенных пунктов вблизи линии разграничения сторон в Нагорном Карабахе. 
 

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