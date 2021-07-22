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Военные РВСН нейтрализовали «диверсантов» на учениях на Алтае: видео

Анна Берестовая
05:00 22.07.2021
В ходе масштабных учений на Алтае военнослужащие РВСН обнаружили и нейтрализовали условных диверсантов. 
© Видео: Минобороны РФ © Фото: Минобороны РФ
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Военнослужащие Барнаульского ракетного соединения в ходе учений отработали обширный перечень задач и вводных, в том числе по совершению маневренных действий на маршрутах боевого патрулирования и противодействию диверсионным формированиям.

Одной из самых приоритетных задач стало блокирование и уничтожение условных диверсионно-разведывательных групп, обнаруженных на дальних подступах к полевым позициям ракетного полка ПГРК «Ярс».

По замыслу поступившей вводной, «диверсанты» планировали провести минирование маршрутов движения военной и специальной техники РВСН. Для борьбы с ними были привлечены подразделения противодиверсионной борьбы. Диверсантам не удалось сорвать подготовку расчетов к выполнению учебно-боевой задачи. 

На полевых позициях применяются беспилотные летательные аппараты для разведки маршрутов движения подвижных грунтовых ракетных комплексов «Ярс» и обнаружения диверсионных групп. На маршрутах движения организована комендантская служба, которая отслеживает прохождение колонны через контрольные точки, следит за радиационной, химической и биологической обстановкой. 

В рамках летнего периода обучения в РВСН запланировано проведение тактических учений с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными объединениями и соединениями. 

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