Огонь охватил квартиру и балконы многоэтажки в Москве: есть пострадавшие

Одна из квартир московской многоэтажки загорелась ночью в четверг, 22 июля. Огонь охватил жилище на 16 этаже здания, а также шесть балконов на 15-17 этажах.

Инцидент произошел в жилом доме по адресу Шолохова, 14. Общая площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.

К настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по столице. В результате случившегося пострадали два человека.