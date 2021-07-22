Огонь охватил квартиру и балконы многоэтажки в Москве: есть пострадавшие
Два человека пострадали в результате пожара в московской многоэтажке.
© Фото: mchs.gov.ru
Одна из квартир московской многоэтажки загорелась ночью в четверг, 22 июля. Огонь охватил жилище на 16 этаже здания, а также шесть балконов на 15-17 этажах.
Инцидент произошел в жилом доме по адресу Шолохова, 14. Общая площадь возгорания достигла 50 квадратных метров.
К настоящему моменту удалось ликвидировать открытое горение. Об этом сообщает главное управление МЧС РФ по столице. В результате случившегося пострадали два человека.