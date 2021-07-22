Посетителям кафе и ресторанов могут позволить выбирать размер порций

Заведениям российского общепита хотят предложить серьезно изменить подход к оказанию услуг посетителям. Так, в соответствии с требованиями инициативы Союза потребителей, гости будут способны сами выбрать обычный, уменьшенный или увеличенный размер своей порции.

В Роспотребнадзоре посчитали подобный подход актуальным в вопросе борьбы с «пищевым расточительством­». Кроме того, прозвучало предложение составить общие рекомендации по рациональному объему порций блюд для различных людей в зависимости от веса.

Такие меры были расценены как хороший способ сокращения пищевых отходов, вырабатываемых в процессе деятельности ресторанов и кафе. Также в Роспотребнадзоре посчитали нужным дополнением здравую оценку потребностей в еде для участников официальных мероприятий.

Об этом пишут «Известия». В Союзе потребителей также напомнили о введении соответствующей практики в Китае, где ресторанам запретили навязывать крупные порции, дав при этом право взымать с посетителей средства на утилизацию несъеденного.













