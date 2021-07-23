Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел, посвященный героизму народа в ходе Киевской оборонительной операции 1941 года

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Не меньшую самоотверженность проявляли и военные летчики, сражавшиеся за украинское небо. В донесении от 27 августа 1941 года описан героизм советских соколов в ходе отражения налета шести бомбардировщиков противника на станцию Бахмач. Здесь фашисты пытались разбомбить железнодорожный эшелон. Летчики-истребители 62-й авиадивизии сержант Бабкин и младший лейтенант Бутузов вступили с противником в бой. Когда самолет сержанта Бабкина получил повреждение мотора и вынужден был пойти на посадку, гитлеровцы набросились на истребитель младшего лейтенанта Бутузова. Благодаря высокому летному мастерству, Бутузов сбил один самолет противника, а остальных заставил отступить.
Защита родной земли стала святым долгом всех советских людей. Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей.
В представленной выписке из докладной записки помощника начальника Политуправления Юго-Западного фронта Черкасова от 8 сентября 1941 года отмечено, что 13130 комсомольцев и трудящейся молодежи города пошли добровольцами на фронт. Среди них было 2358 девушек-комсомолок, которые отправились на передовую в качестве медсестер и дружинниц, 3435 девушек стали донорами крови.
«79120 человек молодых патриотов работали по укреплению подступов к Киеву», – отмечается в документе.
Летом 1941 года в оккупированных гитлеровскими полчищами районах Украины создавались партизанские отряды. Политдонесение от 20 августа 1941 года свидетельствует об этом.
«Все шире разрастается партизанское движение в районах, занятых противником. Партизаны своими смелыми внезапными налетами на обозы, отдельные части, разведку наносят противнику большой урон и держат его все время в состоянии напряжения и страха», - отмечается там.
Недалеко от села Сумы действовал отряд численностью около 300 человек, который совместно с действующими частями Красной Армии участвовал в контрнаступлении на Смелу. В Немирово, в районе Винницы, Жмеринки, Вапнярки, действовали партизанские отряды численностью до 1000 человек. Согласно опубликованным документам, партизаны взрывали цистерны с горючим, железные дороги и мосты, нарушали связь.
Во многих опубликованных в разделе документах отмечаются высокие боевые заслуги советских патриоток и их вклад в кровопролитную борьбу народа за жизнь и свободу Отечества. Эти документы, а также приведенные в разделе наградные материалы подтверждают: наши женщины боролись с немецко-фашистскими захватчиками наравне с мужчинами.
Как свидетельствует выписка из докладной записки от 8 сентября 1941 года помощника начальника Политического управления Юго-Западного фронта, из войск было направлено ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза комсомолке Елизавете Мухиной. Она, выполнив боевое задание в тылу противника, «на обратном пути попала на передовую линию одной из частей Красной Армии и увидела, что раненым бойцам необходимо оказывать медпомощь. Она горячо приступила к этой работе. Два дня т. Мухина самоотверженно упорно работала на фронте без отдыха, показав исключительный героизм и отвагу».
Примечателен подвиг 16-летней дочери кузнеца киевского завода «Арсенал» Леоноры Скворчинской. Она явилась в артиллерийский дивизион и после многократных настойчивых просьб была оставлена в подразделении в качестве санитарки. За свои подвиги смелая киевлянка была награждена медалью «За боевые заслуги». Донесение от 23 августа 1941 года свидетельствует о ее заслугах.
«В период действий подвижной группы 26 армии тов. Скворчинская, пренебрегая опасностью, во время бомбежки авиацией противника раненых заносила их в укрытия и, когда сама не могла донести пострадавшего, заставляла бойцов вылезать из щелей и оказывать ей помощь. Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров», - сообщается в документе.
В донесении от 29 августа 1941 года в Главное Политуправление РККА рассказывается о 19-летней медсестре по фамилии Биба из 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии, которая среди боевых товарищей прославилась своим бесстрашием.
«Она неоднократно ходила с бойцами в атаку. На своих плечах тов. Биба вынесла с поля боя 26 раненых бойцов и командиров, 105 товарищам оказала помощь на поле боя. Она учит личный состав оказанию первой помощи в бою, в свободные минуты сама учится военному делу», - описываются подвиги медсестры.
Ввиду упорного сопротивления советских войск и невозможности захватить город, немецкое командование повернуло первую танковую группу на юго-восток в обход Киева. Этой группе удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, и 12 сентября 1941 года она двинулась на север, в обход войск Юго-Западного фронта. Навстречу ей, с севера, двигалась вторая танковая группа, которую гитлеровцы сняли с главного – московского – направления. 15 сентября в районе села Лохвицы немецко-фашистские войска сомкнули танковые клещи.
Ряд опубликованных в разделе документов рассказывает о драматических моментах Киевской стратегической оборонительной операции, тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий) в окружении, повествуют о множестве попыток прорыва красноармейцев к своим. Во вражеском кольце тогда оказалось 452,7 тысячи человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам.
Прорываясь из окружения в боевых порядках наравне с бойцами сражались командиры всех рангов. Об этом красноречиво свидетельствуют опубликованные в разделе документы. Так, в опубликованном докладе заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Ивана Баграмяна от 26 сентября 1941 года о выходе из окружения войск фронта за период с 17 по 25 сентября описаны условия, в которых вынуждены были действовать окруженные подразделения Красной Армии.
«Отсутствие танков и артиллерии и переправочных средств в этой обстановке привело к тому, что ни одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и выйти из окружения. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы… Часть людей прошла через мосты, удерживаемые немцами, но уже переодетыми в гражданскую одежду под видом местных жителей», - сообщается в бумагах.
О крайне тяжелом положении окруженных свидетельствуют цифры статистики из доклада начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Александра Покровского от 2 октября 1941 года. Так, в окружение попали 452 720 военнослужащих, при этом на все подразделения приходилось всего 64 танка. В докладе приводится количество стрелкового оружия, артиллерии, автомобилей, тракторов, радиостанций окруженных войск.
20 сентября 1941 года в бою недалеко от села Лохвицы при попытке прорваться из кольца почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в том числе командующий войсками фронта генерал-полковник Михаил Кирпонос. Некоторые сведения о его последних днях жизни представлены в опубликованном докладе офицера для особых поручений полковника Василия Сергеева от 10 октября 1941 года.
«Один раненый капитан, пришедший к нам, сообщил, что он видел в районе Буданка тт. Кирпоноса, Бурмистенко и других больших командиров» – указывается в документе.
На следующий день «в 13 часов нам позвонили из Рашевка в Гадяч, что К., Б. и М. (т.е. условно Кирпонос, Бурмистенко и Михеев) находятся около Рашевка и просили выслать машину». Однако выручить командующего фронтом не удалось: «Когда подъехали к Рашевка, немцы вошли в село… Нам с боем удалось вывести оттуда до 50 человек командного состава, в том числе начальника ВВС 5-й армии полковника Скребко».
В своем докладе о выходе из окружения командир 31-го стрелкового корпуса генерал-майор Николай Калинин сообщил, что в боях в ходе прорыва «части корпуса полностью потеряли все технические средства управления. В дальнейшем руководство боем осуществлялось моим непосредственным выездом в части».
Кроме того, положение окруженных значительно осложнялось нехваткой орудий. «Отсутствие в частях корпуса противотанковой артиллерии, давало успех всякой танковой атаке противника». В конце концов боеприпасы и силы советских войск иссякли настолько, что «дальнейший выход из окружения происходил небольшими группами, одиночными бойцами, под непрерывным воздействием танков и артиллерии противника». Бои в котле продолжались до 26 сентября, а группы бойцов и командиров продолжали выходить из окружения до 2 октября.
Защитники Киева принесли огромную жертву. Но она позволила сорвать планы «молниеносной войны» Гитлера и отвлечь значительные силы с московского направления, что дало время на подготовку к обороне столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что «тактический успех» вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей «стратегической неудачи» под Москвой в декабре 1941 года.
О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями Украинской ССР во время битвы под Киевом в 1941 году, свидетельствуют не только архивные фронтовые документы, но и огромное количество памятников, мемориалов и воинских захоронений, установленных в местах боев. В настоящее время на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей по российским данным расположены 7 378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоится более 275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более чем 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического 1941 года. В разделе представлены учетные карточки некоторых из них.
Так, согласно учетной карточке братской могилы в городе Смела Черкасской области на улице Фурманова захоронено около 30 000 советских военнослужащих и мирных граждан, погибших в немецком концентрационном лагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только девяти человек. Возле захоронения в 1950 году была установлена скульптура воина-освободителя, снявшего головной убор и держащего на груди автомат.
Как следует из другого документа, в братской могиле в городе Конотоп Сумской области захоронено около 27 000 советских военнопленных. В 1957 году рядом с захоронением был воздвигнут величественный памятник – 4-метровый постамент, на котором застыли фигуры матери с сыном.
В двух захоронения в городе Хорол Полтавской области, карточки которых опубликованы в разделе, покоится в общей сложности более 39 000 советских военнопленных. Документы свидетельствует, что некоторые из погребенных здесь погибли в ходе августовских оборонительных боев 1941 года на подступах к Киеву, другие – уже в плену в 1942 году.
В учетной карточке одной из могил указано, что «количество захороненных округлено до тысячи, т.к. точного количества установить не удалось». На двух захоронениях в 1950-х годах были установлены массивные скульптуры, изображающие советских воинов. По различным оценкам, в захоронениях концентрационного лагеря «Хорольская яма» в общей сложности погребено более 90 тысяч человек, большинство из которых были красноармейцами.
Военные мемориалы, хранящие память о героическом прошлом советского народа, нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. В рамках политики «декоммунизации» официальных украинских властей при содействии националистических групп в разных уголках страны все чаще предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников советским гражданам – героям Великой Отечественной войны. Одновременно здесь с особым пафосом и «шумом» открываются скульптурные композиции, посвященные откровенным коллаборантам и соучастникам нацистских преступлений.
Несомненно, Киевская стратегическая оборонительная операция – это героическая страница нашей общей истории борьбы наших народов с фашизмом. К сожалению, на протяжении постсоветского времени украинская сторона, несмотря на все российские инициативы, все больше отдаляется от совместной военно-мемориальной работы и полностью отказалась от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года.
Публикация архивных документов о первой стратегической оборонительной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории.