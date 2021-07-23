Армия Минобороны РФ запускает мультимедийный раздел, посвященный героизму народа в ходе Киевской оборонительной операции 1941 года Анна Берестовая Минобороны России запускает проект «Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра», рассказывающий о массовом героизме красноармейцев во время операции 1941 года. © Фото: Минобороны РФ Читайте нас на: Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел «Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра», рассказывающий о массовом героизме красноармейцев, проявленном в ходе Киевской стратегической оборонительной операции 1941 года. Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года стала первой оборонительной операцией Красной Армии и одной из самых драматических и героических битв в истории Великой Отечественной войны. Путем неимоверного героизма и самопожертвования войскам Красной Армии и простым жителям Киева удалось на два месяца задержать обладавшего более чем двукратным численным превосходством противника и сыграть важную роль в срыве гитлеровского плана «молниеносной войны». Здесь вермахт потерял более 100 тысяч солдат и офицеров, 17 его дивизий оказались скованными активными действиями Красной Армии. Лишь прекратив наступление на главном направлении (на Москву) и оттянув значительные силы на юг, чтобы окружить войска Юго-Западного фронта, гитлеровцы смогли пересилить защитников города-героя. Длительная и упорная оборона войск Юго-Западного фронта далась нашему народу дорогой ценой, о чем и сейчас свидетельствуют бесчисленное количество памятников и воинских захоронений, воздвигнутых в честь героев тех дней. Продолжая деятельность по сохранению исторической памяти, Минобороны России запускает новый мультимедийный раздел «Киевская оборонительная: Бессмертный подвиг на берегах Днепра». В нем на основе рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России рассказывается о героизме и мужестве советских воинов, боровшихся за свободу Отечества в ходе первой в Великой Отечественной войне стратегической оборонительной операции Красной Армии (Киевская стратегическая оборонительная операция 1941 года). Основу исторического раздела составляют многочисленные боевые донесения, в которых рассказывается об ожесточенном характере боевых действий, массовом героизме бойцов и командиров Красной Армии. Так, донесение от 13 августа 1941 года начальнику Главного политического управления РККА армейскому комиссару первого ранга Льву Мехлису рассказывает о том, как взвод лейтенанта Бреславского, находясь в обороне, подвергся нападению превосходящих сил противника. «Подпустив противника на 800-1000 метров, лейтенант Бреславский открыл ураганный огонь. Когда первые ряды фашистов были смяты, храбрый лейтенант повел бойцов в атаку. Больше роты противника разгромлено. Захвачено в плен восемь солдат и ефрейтор», - указано в документе. В этом же документе описан подвиг, который является одним из ярчайших примеров беззаветного самоотверженного служения Отечеству. Его совершил наводчик противотанкового орудия ефрейтор Георгий Никитин. «Первыми выстрелами своего орудия он уничтожил 4 танка. Когда орудие было подбито, Никитин перебежал к другому и помогал расчету вести огонь. Второе орудие вышло из строя. Никитин бросился к орудию 1-го взвода и из него уничтожил еще пять танков. На поле боя стояли изуродованные и дымящиеся 9 танков противника. Вражеский снаряд прервал жизнь героя Никитина», - следует из записей. © Минобороны РФ В донесении от 21 августа 1941 года сообщается, что младший лейтенант Виноградов с отрядом в 14 бойцов, выполняя специальное задание по разведке, «уничтожил разведывательную группу противника в составе 40 человек и взял в плен 4 гитлеровцев. Захвачены трофеи: 8 ручных пулеметов, 2 радиостанции, полевая сумка с ценными документами и картой с нанесенной обстановкой». В этом же документе говорится о младшем лейтенанте Броварове, который с пятью бойцами залповым винтовочным огнем сбил немецкий истребитель ME-109. © Минобороны РФ Донесение от 25 августа 1941 года красноречиво описывает военную смекалку офицеров и бойцов-красноармейцев Юго-Западного фронта. «Исключительную смелость и находчивость» проявил командир разведгруппы младший лейтенант Мельников (139-го стрелкового полка 41-й стрелковой дивизии), который, выполняя задание на переднем крае обороны немцев, сумел уничтожить разведгруппу противника из девяти солдат во главе с офицером, двух пулеметчиков и без потерь вернуться в часть с ценными сведениями. В другом эпизоде военная хитрость Мельникова позволила ему и шести бойцам выйти из окружения в с. Певцы, в которое он попал после возвращения с очередного разведзадания. Когда боеприпасы были уже на исходе, а «немцы обнаглели и начали окружать группу т. Мельникова… Тогда т. Мельников шепотом подал команду и мощное красноармейское “ура” прокатилось по лощине. Фашисты, посчитав, что красноармейцы идут в штыковую атаку, в замешательстве отползли. Тов. Мельников воспользовался временным замешательством фашистов и без потерь вывел свою группу из окружения», - указывается в документе. Здесь же описан другой эпизод из боевой жизни младшего лейтенанта. «Находясь на следующий день с четырьмя красноармейцами в разведке у с. Ульяники, тов. Мельников заметил, что 5 фашистов направились в колхозный сад. Когда “любители колхозных груш” влезли на деревья, группа тов. Мельникова пробралась в сад, забрала автоматы, оставленные фашистами на земле, а затем тряхнула с деревьев их самих и доставила в часть», - сообщается в бумагах. О высокой выучке и бесстрашии советских воинов говорит донесение от 30 августа 1941 года. «Прикрывая отход своей роты на новые огневые рубежи, парторг роты 441 стрелкового полка 116 стрелковой дивизии красноармеец Джапаридзе метким пулеметным огнем уничтожил 100 фашистских солдат», - указано там. В этом бою Джапаридзе пожертвовал собой ради товарищей. Также в документе отмечаются умелые действия в бою лейтенанта Тельцова из воздушно-десантного батальона, который «отражая атаку противника… лично уничтожил до 50 немецких солдат и поджег один вражеский танк». Несмотря на численное превосходство, попытки окружения оборонявшихся советских войск обходились противнику очень дорого. Так, в донесении от 1 сентября 1941 года рассказывается о том, как второму батальону 884-го стрелкового полка 196-й стрелковой дивизии удалось уничтожить более 300 фашистских солдат и офицеров, дважды выйти из окружения. В этом документе также описывается, как разведгруппа 159-й стрелковой дивизии во время выполнения боевого задания столкнулась с превосходящими силами противника и вступила в бой. В этом столкновении красноармейцами было уничтожено 110 гитлеровцев, 10 взяты в плен, выведено из строя три танкетки, три автомашины, два орудия. В этом же документе описан боевой эпизод, свидетельствующий о личном мужестве и героизме связиста 64-го стрелкового корпуса Яковлева. «Красноармеец связист Яковлев, член ВЛКСМ, во время наводки телефонной линии попал в окружение фашистов, которые стремились взять его в плен. Но задуманный коварный замысел врага не осуществился. В завязавшемся неравном бою тов. Яковлев уничтожил 25 солдат, одного офицера и вышел из окружения», - сообщается в бумагах. В донесении от 7 сентября рассказывается о военной хитрости, которую применил младший политрук Беляев, когда его с тремя бойцами пытались захватить в плен 16 немецких солдат. «Фашисты кричали сдавайтесь. Отважный командир Беляков решил действовать хитростью: “Сдаемся” – ответил он, продолжая двигаться вперед. Когда расстояние сократилось, на головы фашистов полетели гранаты. Большая часть солдат была уничтожена, один взят в плен, а остальные разбежались. Выполнив боевой приказ, группа возвратилась в часть», - отмечается в документе. © Минобороны РФ Не меньшую самоотверженность проявляли и военные летчики, сражавшиеся за украинское небо. В донесении от 27 августа 1941 года описан героизм советских соколов в ходе отражения налета шести бомбардировщиков противника на станцию Бахмач. Здесь фашисты пытались разбомбить железнодорожный эшелон. Летчики-истребители 62-й авиадивизии сержант Бабкин и младший лейтенант Бутузов вступили с противником в бой. Когда самолет сержанта Бабкина получил повреждение мотора и вынужден был пойти на посадку, гитлеровцы набросились на истребитель младшего лейтенанта Бутузова. Благодаря высокому летному мастерству, Бутузов сбил один самолет противника, а остальных заставил отступить. Защита родной земли стала святым долгом всех советских людей. Опубликованные в разделе документы свидетельствуют об огромном вкладе в борьбу с фашизмом мирного населения Киева, а также местных комсомольских и партийных организаций. В общей сложности свыше 200 тысяч жителей Киева добровольно вступили в Красную Армию, еще свыше 160 тысяч ежедневно работали на строительстве оборонительных рубежей. В представленной выписке из докладной записки помощника начальника Политуправления Юго-Западного фронта Черкасова от 8 сентября 1941 года отмечено, что 13130 комсомольцев и трудящейся молодежи города пошли добровольцами на фронт. Среди них было 2358 девушек-комсомолок, которые отправились на передовую в качестве медсестер и дружинниц, 3435 девушек стали донорами крови. «79120 человек молодых патриотов работали по укреплению подступов к Киеву», – отмечается в документе. Летом 1941 года в оккупированных гитлеровскими полчищами районах Украины создавались партизанские отряды. Политдонесение от 20 августа 1941 года свидетельствует об этом. «Все шире разрастается партизанское движение в районах, занятых противником. Партизаны своими смелыми внезапными налетами на обозы, отдельные части, разведку наносят противнику большой урон и держат его все время в состоянии напряжения и страха», - отмечается там. Недалеко от села Сумы действовал отряд численностью около 300 человек, который совместно с действующими частями Красной Армии участвовал в контрнаступлении на Смелу. В Немирово, в районе Винницы, Жмеринки, Вапнярки, действовали партизанские отряды численностью до 1000 человек. Согласно опубликованным документам, партизаны взрывали цистерны с горючим, железные дороги и мосты, нарушали связь. Во многих опубликованных в разделе документах отмечаются высокие боевые заслуги советских патриоток и их вклад в кровопролитную борьбу народа за жизнь и свободу Отечества. Эти документы, а также приведенные в разделе наградные материалы подтверждают: наши женщины боролись с немецко-фашистскими захватчиками наравне с мужчинами. Как свидетельствует выписка из докладной записки от 8 сентября 1941 года помощника начальника Политического управления Юго-Западного фронта, из войск было направлено ходатайство о присвоении звания Героя Советского Союза комсомолке Елизавете Мухиной. Она, выполнив боевое задание в тылу противника, «на обратном пути попала на передовую линию одной из частей Красной Армии и увидела, что раненым бойцам необходимо оказывать медпомощь. Она горячо приступила к этой работе. Два дня т. Мухина самоотверженно упорно работала на фронте без отдыха, показав исключительный героизм и отвагу». Примечателен подвиг 16-летней дочери кузнеца киевского завода «Арсенал» Леоноры Скворчинской. Она явилась в артиллерийский дивизион и после многократных настойчивых просьб была оставлена в подразделении в качестве санитарки. За свои подвиги смелая киевлянка была награждена медалью «За боевые заслуги». Донесение от 23 августа 1941 года свидетельствует о ее заслугах. «В период действий подвижной группы 26 армии тов. Скворчинская, пренебрегая опасностью, во время бомбежки авиацией противника раненых заносила их в укрытия и, когда сама не могла донести пострадавшего, заставляла бойцов вылезать из щелей и оказывать ей помощь. Бесстрашная патриотка родины Скворчинская спасла жизнь десятками бойцов и командиров», - сообщается в документе. В донесении от 29 августа 1941 года в Главное Политуправление РККА рассказывается о 19-летней медсестре по фамилии Биба из 1050-го стрелкового полка 301-й стрелковой дивизии, которая среди боевых товарищей прославилась своим бесстрашием. «Она неоднократно ходила с бойцами в атаку. На своих плечах тов. Биба вынесла с поля боя 26 раненых бойцов и командиров, 105 товарищам оказала помощь на поле боя. Она учит личный состав оказанию первой помощи в бою, в свободные минуты сама учится военному делу», - описываются подвиги медсестры. Ввиду упорного сопротивления советских войск и невозможности захватить город, немецкое командование повернуло первую танковую группу на юго-восток в обход Киева. Этой группе удалось захватить плацдарм на левом берегу Днепра в районе Кременчуга, и 12 сентября 1941 года она двинулась на север, в обход войск Юго-Западного фронта. Навстречу ей, с севера, двигалась вторая танковая группа, которую гитлеровцы сняли с главного – московского – направления. 15 сентября в районе села Лохвицы немецко-фашистские войска сомкнули танковые клещи. Ряд опубликованных в разделе документов рассказывает о драматических моментах Киевской стратегической оборонительной операции, тяжелейших условиях, с которыми столкнулись бойцы и командиры советских войск (37-й, 26-й, 5-й, 21-й армий) в окружении, повествуют о множестве попыток прорыва красноармейцев к своим. Во вражеском кольце тогда оказалось 452,7 тысячи человек, из окружения удалось прорваться лишь 20 тысячам. Прорываясь из окружения в боевых порядках наравне с бойцами сражались командиры всех рангов. Об этом красноречиво свидетельствуют опубликованные в разделе документы. Так, в опубликованном докладе заместителя начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Ивана Баграмяна от 26 сентября 1941 года о выходе из окружения войск фронта за период с 17 по 25 сентября описаны условия, в которых вынуждены были действовать окруженные подразделения Красной Армии. «Отсутствие танков и артиллерии и переправочных средств в этой обстановке привело к тому, что ни одному из отрядов не удалось силой оружия захватить переправы и выйти из окружения. Из окружения ушли лишь те, кто незаметно для противника нашел глухое место переправы… Часть людей прошла через мосты, удерживаемые немцами, но уже переодетыми в гражданскую одежду под видом местных жителей», - сообщается в бумагах. О крайне тяжелом положении окруженных свидетельствуют цифры статистики из доклада начальника штаба Юго-Западного фронта генерал-майора Александра Покровского от 2 октября 1941 года. Так, в окружение попали 452 720 военнослужащих, при этом на все подразделения приходилось всего 64 танка. В докладе приводится количество стрелкового оружия, артиллерии, автомобилей, тракторов, радиостанций окруженных войск. 20 сентября 1941 года в бою недалеко от села Лохвицы при попытке прорваться из кольца почти в полном составе погибло управление Юго-Западного фронта, в том числе командующий войсками фронта генерал-полковник Михаил Кирпонос. Некоторые сведения о его последних днях жизни представлены в опубликованном докладе офицера для особых поручений полковника Василия Сергеева от 10 октября 1941 года. «Один раненый капитан, пришедший к нам, сообщил, что он видел в районе Буданка тт. Кирпоноса, Бурмистенко и других больших командиров» – указывается в документе. На следующий день «в 13 часов нам позвонили из Рашевка в Гадяч, что К., Б. и М. (т.е. условно Кирпонос, Бурмистенко и Михеев) находятся около Рашевка и просили выслать машину». Однако выручить командующего фронтом не удалось: «Когда подъехали к Рашевка, немцы вошли в село… Нам с боем удалось вывести оттуда до 50 человек командного состава, в том числе начальника ВВС 5-й армии полковника Скребко». В своем докладе о выходе из окружения командир 31-го стрелкового корпуса генерал-майор Николай Калинин сообщил, что в боях в ходе прорыва «части корпуса полностью потеряли все технические средства управления. В дальнейшем руководство боем осуществлялось моим непосредственным выездом в части». Кроме того, положение окруженных значительно осложнялось нехваткой орудий. «Отсутствие в частях корпуса противотанковой артиллерии, давало успех всякой танковой атаке противника». В конце концов боеприпасы и силы советских войск иссякли настолько, что «дальнейший выход из окружения происходил небольшими группами, одиночными бойцами, под непрерывным воздействием танков и артиллерии противника». Бои в котле продолжались до 26 сентября, а группы бойцов и командиров продолжали выходить из окружения до 2 октября. Защитники Киева принесли огромную жертву. Но она позволила сорвать планы «молниеносной войны» Гитлера и отвлечь значительные силы с московского направления, что дало время на подготовку к обороне столицы. Даже в среде немецкого командования высказывалось мнение, что «тактический успех» вермахта под Киевом стал причиной дальнейшей «стратегической неудачи» под Москвой в декабре 1941 года. О тяжелых потерях, понесенных Красной Армией и жителями Украинской ССР во время битвы под Киевом в 1941 году, свидетельствуют не только архивные фронтовые документы, но и огромное количество памятников, мемориалов и воинских захоронений, установленных в местах боев. В настоящее время на территории Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Житомирской, Винницкой, Полтавской, Днепропетровской областей по российским данным расположены 7 378 воинских захоронений времен Великой Отечественной войны, в которых покоится более 275 тысяч павших советских воинов и военнопленных. Из них более чем 1,3 тысячи мемориалов датированы событиями трагического 1941 года. В разделе представлены учетные карточки некоторых из них. Так, согласно учетной карточке братской могилы в городе Смела Черкасской области на улице Фурманова захоронено около 30 000 советских военнослужащих и мирных граждан, погибших в немецком концентрационном лагере. Из всех погребенных здесь удалось установить имена только девяти человек. Возле захоронения в 1950 году была установлена скульптура воина-освободителя, снявшего головной убор и держащего на груди автомат. Как следует из другого документа, в братской могиле в городе Конотоп Сумской области захоронено около 27 000 советских военнопленных. В 1957 году рядом с захоронением был воздвигнут величественный памятник – 4-метровый постамент, на котором застыли фигуры матери с сыном. В двух захоронения в городе Хорол Полтавской области, карточки которых опубликованы в разделе, покоится в общей сложности более 39 000 советских военнопленных. Документы свидетельствует, что некоторые из погребенных здесь погибли в ходе августовских оборонительных боев 1941 года на подступах к Киеву, другие – уже в плену в 1942 году. В учетной карточке одной из могил указано, что «количество захороненных округлено до тысячи, т.к. точного количества установить не удалось». На двух захоронениях в 1950-х годах были установлены массивные скульптуры, изображающие советских воинов. По различным оценкам, в захоронениях концентрационного лагеря «Хорольская яма» в общей сложности погребено более 90 тысяч человек, большинство из которых были красноармейцами. Военные мемориалы, хранящие память о героическом прошлом советского народа, нередко подвергаются идеологическим нападкам в современной Украине. В рамках политики «декоммунизации» официальных украинских властей при содействии националистических групп в разных уголках страны все чаще предпринимаются попытки уничтожения и осквернения памятников советским гражданам – героям Великой Отечественной войны. Одновременно здесь с особым пафосом и «шумом» открываются скульптурные композиции, посвященные откровенным коллаборантам и соучастникам нацистских преступлений. Несомненно, Киевская стратегическая оборонительная операция – это героическая страница нашей общей истории борьбы наших народов с фашизмом. К сожалению, на протяжении постсоветского времени украинская сторона, несмотря на все российские инициативы, все больше отдаляется от совместной военно-мемориальной работы и полностью отказалась от выполнения обязательств в рамках Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств – участников СНГ в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов от 3 сентября 2011 года. Публикация архивных документов о первой стратегической оборонительной операции Красной Армии в Великой Отечественной войне является продолжением деятельности военного ведомства, направленной на охрану и защиту исторической правды, противодействие фальсификациям истории. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика