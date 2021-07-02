В Минобороны сообщили о подготовке боевиками провокации с химоружием в Сирии

В российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) поступила информация о подготовке боевиками очередной провокации с химическим оружием. Представители запрещенной группировки «Хайят Тахрир Аш-Шам»* готовят ее совместно с «Белыми касками», рассказал заместитель руководителя ЦПВС в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить.

«По имеющимся сведениям, террористы намерены осуществить инсценировку "химической атаки" в южной части хребта Джебель-Эз-Завие для последующего обвинения сирийских правительственных сил в применении отравляющих веществ против мирного населения», - заявил Кулить.

По сведениям российских военных, провокаторы доставили в провинцию Идлиб около десятка бочек с отравляющими веществами. О передвижениях боевиков и представителей псевдогуманитарной организации сообщили местные жители.

* Хайят Тахрир Аш-Шам - террористическая организация, запрещенная в России.