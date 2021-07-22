Балтийскую ВМБ и корабельные соединения пополнят 80 молодых офицеров

В Балтийскую военно-морскую базу для дальнейшего прохождения службы перед Днем ВМФ планируется прибытие 80 офицеров. Все они являются выпускниками высших военных учебных заведений Минобороны России, которые уже имеют звания «лейтенант».

Офицеры будут назначены на воинские должности и приступят к исполнению служебных обязанностей в различных соединениях военно-морской базы. Кроме того, еще 50 молодых офицеров будут проходить службу на различных должностях в соединениях надводных и десантных кораблей и морской пехоты, отметили в пресс-службе главного военного ведомства России.

Вскоре сотрудники из прибывшего пополнения начнут исполнять обязанности и руководить в Балтийске подчиненным личным составом в боевых частях на сторожевых кораблях, корветах, десантных кораблях, малых ракетных кораблях, тральщиках, малых противолодочных кораблях, а также - подразделениях берегового ракетного соединения.

Часть прибывших офицеров уже назначена для дальнейшего прохождения службы в ракетное соединение, вооруженное современными береговыми комплексами «Бал» и «Бастион», а также другие соединения и воинские части БВМБ.