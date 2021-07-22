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Юнармейцы Благовещенска приняли участие в поисках древних артефактов на Амуре

Валентина Пескова
20:36 22.07.2021
В археологическую экспедицию в село Албазино Сковородинского района отправились учащиеся лицея №6 и школы №2.
Юнармейцы Благовещенска приняли участие в поисках древних артефактов на Амуре
© Фото: "Юнармия"
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Археологические раскопки при участии юнармейцев из Благовещенска начались на историческом объекте в Амурской области. К экспедиции, идея которой принадлежит ее руководителю Андрею Черкасову и проходит в селе Албазино Сковородинского района, присоединились юнармейцы из числа учащихся лицея №6 и школы №2.

Археологические разведки на месте городища «Албазинский острог» ведутся уже не первый год, однако членов движения «Юнармия» пригласили к участию в мероприятии по изучению памятника федерального значения впервые. Как рассказал член регионального штаба «Юнармии» Петр Канцедалов, ребята «машут лопатами» наравне со взрослыми.

© "Юнармия"

Для того, чтобы добраться до места раскопок, ребятам пришлось преодолеть почти 900 километров. Всем юнармейцам хотелось как можно скорее почувствовать себя современным Индианой Джонсом, найти следы прошлых поколений и, в буквальном смысле, - прикоснуться к истории. Конечно, на раскопках нужны специальные знания, чтобы не повредить ценный археологический материал. Но рядом с начинающими археологами работают специалисты, которые всегда научат и покажут, как нужно работать правильно.

«Мальчики копают землю, приносят ее нам, а мы уже перебираем на предмет важных находок. Работа кропотливая. Но когда удается взять в руки "свидетеля" важных исторических событий, сразу же испытываешь эмоциональную вовлеченность в процесс. Мне посчастливилось найти пару венчиков - фрагментов древнего сосуда. Специалисты предполагают, что они могут принадлежать к XVII веку, но более точно уже установит экспертиза», - объяснила участница экспедиции Милана Одинцова.

Как рассказал начальник штаба «Юнармии» в Амурской области Сергей Богданов, Албазинский острог - первый русский город на Амуре, основанный землепроходцами в 1650 году.

«Здорово, что юнармейцы внесут свой вклад в детальное изучение памятника культуры. Дети приступили к работам в начале июля. Уверен, через месяц им будет чем удивить сверстников, педагогов и, особенно, экспертов», - подчеркнул Сергей Богданов.

Под полутораметровым слоем грунта юнармейцы уже обнаружили наконечники стрел и древнюю монету. Все артефакты официально регистрируются. По окончании экспедиции все предметы будут отправлены на анализ, а после установки их подлинности - станут экспонатами Амурского краеведческого музея.

© "Юнармия"

«Тот факт, что ребята вызвались поехать в археологическую экспедицию - вызывает огромное уважение. В свои летние каникулы они трудятся наравне со взрослыми, чтобы следующие поколения знали о жизни древних цивилизаций. Такие экспедиции способствуют развитию исследовательских навыков, формируют у юнармейцев интерес к отечественной истории и культуре, бережное отношение к материальным ценностям прошлого», - отметил лидер Движения, трехкратный чемпион мира, восьмикратный чемпион Европы, серебряный призер Олимпийских игр Никита Нагорный.

Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое движение «Юнармия» было создано в 2016 году по инициативе Минобороны РФ и при поддержке президента России. Сейчас в его рядах - более 800 тысяч самых инициативных и смелых ребят.

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