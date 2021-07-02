В РВСН прошла вакцинация призывников от COVID-19

В Ракетных войсках стратегического назначения продолжается вакцинация от коронавирусной инфекции. Защиту от вируса получило молодое пополнение весеннего призывы, а также военнослужащих воинских частей и ракетных соединений.

По прибытию в воинские части и соединения военнослужащие находятся в оборудованных местах, соблюдая самоизоляцию. Перед процедурой введения вакцины все они проходят обследование для выявления возможных противопоказаний.

Военнослужащих иммунизировала двухкомпонентной вакциной – второй компонент они получат через 21 день. После завершения вакцинации им будет выдан соответствующий сертификат.