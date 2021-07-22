Украинка два часа из-за кустов наблюдала за спасателями, которые искали ее «тело» в реке

В Киеве предусмотрительные охранники забили тревогу, когда обнаружили рано утром около 6 часов в парке Партизанской славы женские вещи на берегу паркового водоема.

Полицейские сразу же заподозрили недоброе и, не обнаружив поблизости хозяйку одежды, решили, что она попросту могла утонуть. К слову, документы с именем «утопленницы» лежали в ее рюкзаке.

Как сообщает Страна.ua, работники украинской Муниципальной варты сразу же вызвали спасателей и полицию. В 8 часов водолазы ГСЧС приступили к поискам якобы бесследно исчезнувшей женщины и безуспешно искали тело «утонувшей» два часа подряд.

Однако уже в 10 часов к водолазной группе подошла та самая женщина, которую разыскивали, и как ни в чем не бывало поинтересовалась, что у них тут произошло и кого они так долго ищут. Чуть позже признавшись, что предмет их поисков - как раз и стоит перед ними. Как оказалось, «потерявшаяся» все это время наблюдала за спасателями просто со стороны, находясь неподалеку в лесной зоне.