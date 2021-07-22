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Крайняя мера: Россия впервые в истории подала иск в ЕСПЧ против Украины

Алексей Курильченко
Константин Коковешников
18:24 22.07.2021
Российская сторона впервые обратилась в ЕСПЧ с просьбой оказать содействие в урегулировании украинского кризиса.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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Москва впервые истории обратилась в Европейский суд по правам человека. Обычно в ЕСПЧ обращаются все кому не лень против нас. Но вот настал момент изучить степень объективности и беспристрастности этого органа, чья юрисдикция распространяется на всех членов Совета Европы. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Кремль считает эту жалобу «абсолютно закономерной».

Право на жизнь, запрещение пыток, уважение к личной жизни - в числе основных свобод. Они закреплены в Европейской конвенции по правам человека, которую Украина ратифицировала за год до России и сейчас, как уверены в прокуратуре, грубейшим образом нарушает. В жалобе на сайте ведомства приводится сразу 10 претензий. Наша страна впервые обращается в ЕСПЧ. Говоря юридическим языком, создан прецедент.

«Жалоба затрагивает широкий спектр нарушений прав жителей Украины и российских граждан и организаций, среди которых ущемление прав и дискриминация русскоязычного населения Украины, вытеснение русского языка из общественной сферы, постоянная угроза жизни жителям Донбасса...» - рассказал уполномоченный РФ при Европейском суде по правам человека Михаил Виноградов.

В числе одной из главных претензий к Украине называют ущемление прав русскоязычного населения, его дискриминацию, а также постепенное вытеснение всего русского из всех сфер общественной жизни. Прежде всего школ, где уже с прошлого года запретили преподавать на родном для многих языке. Зеленский уже подписал закон о так называемых коренных народах Украины, который еще больше урезает права национальных меньшинств, закрепленные в Конституции страны.

«Привлекая Украину к международной ответственности за систематическое попрание прав человека, Россия выступает за защиту европейского правопорядка - ключевой ценности Совета Европы. Мы рассчитаем, что ЕСПЧ проявит независимость, аполитичность при рассмотрении российской жалобы, а также детально изучит доказательную базу», - заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Серьезную обеспокоенность в Москве вызывает и постоянная угроза жителям Донецкой и Луганской народных республик. Сегодня жители Донбасса лишены возможности быть представленными в центральных органах власти. Одновременно с этим голос тех, кто выступает за сотрудничество с Россией - как не раз подчеркивал Владимир Путин - на Украине стараются заглушить. Как это происходит, например, с отправленным под арест Виктором Медведчуком.

«Вы знаете, что президент говорил о весьма и весьма негативных процессах, которые сейчас происходят на Украине. Конечно, Россия вправе ожидать реакции ЕСПЧ на эти негативные процессы», - заявил пресс-секретарь РФ Дмитрий Песков.

Еще одна претензия Москвы связана с водной блокадой Крыма, ущерб от которой оценили почти в полтора триллиона рублей. Северо-Крымский канал обеспечивал водой почти весь полуостров и был перекрыт со стороны Киева. Снять блокаду удалось при содействии российских военнослужащих, которые возвели временный водопровод протяженностью 32 километра.

«То отношение украинских властей к крымчанам, то пренебрежительное отношение к нам, все заявления, которые делаются о том, что мы граждане Украины... И их действия абсолютно не совпадают с поступками», - заявила представитель украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Кроме этого, звеньями сформировавшейся на Украине так называемой административной практики в Генпрокуратуре России называют крушение самолета Малазийских авиалиний - из-за нежелания Киева закрыть воздушное пространство. За этим следуют гибель мирных граждан во время госпереворота на Майдане и трагедия в Доме профсоюзов в Одессе, где виновные не найдены до сих пор.

На вопрос о том, почему возникла необходимость обращения в ЕСПЧ именно со стороны государства, в Совете Федерации говорят, что обращения в эту международную организацию конкретных лиц, ставших жертвами преступлений со стороны киевских властей, пользу не принесли. Хотя после начала военных действий на юго-востоке Украины в ЕСПЧ уже было подано почти 11 тысяч исков.

«Ни один из гражданских исков против Украины, после начала вооруженного противостояния на юго-востоке, Европейским судом не рассмотрен. Поэтому Генпрокуратура РФ начинает работу с ЕСПЧ - жестко и юридически выверенно», - рассказал заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

За все время существования Европейского суда по правам человека в него поступило лишь около 20 межгосударственных исков. Некоторые, например жалоба Кипра против Турции, рассматривались 30 лет. Другие - не ходили до рассмотрения по существу. Определенная проверка предстоит и российскому иску. Но сейчас решение таких вопросов стараются не затягивать.

«Мне, как судье, очень жалко, что возникают вообще такого рода вещи, раньше их не было. Одна была жалоба Кипра против Турции, которая закончилась постановлением Большой палаты, но до этого многие жалобы заканчивались перемирием», - заявил судья от России в ЕСПЧ Дмитрий Дедов.

Подачу иска со стороны России называют крайней мерой, к которой пришлось прибегнуть, когда все другие способы были исчерпаны.

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