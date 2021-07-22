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В ОСК предложили проект логистической артерии из Каспийского моря до Хельсинки

Тимур Шерзад
18:33 22.07.2021
Президент высоко оценил портфель заказов ОСК, предприятия которой произвели также 20 гражданских судов.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Объединенная судостроительная корпорация в прошлом году сдала 11 военных кораблей. Это один из лучших результатов за последние годы, доложил Владимиру Путину руководитель корпорации Алексей Рахманов.

Президент высоко оценил портфель заказов ОСК, предприятия которой произвели также 20 гражданских судов.

В этом году начинается проектирование контейнеровоза, который будет ходить через Каспийское море до Хельсинки - то есть, взяв груз в Иране или, например, Китае, он сможет доставить его до Европы. Как выразился Рахманов, без сомалийских пиратов и пробок в Суэцком канале.

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