Внедорожник под Анапой сбил семерых пешеходов на тротуаре

В ДТП под Анапой водитель внедорожника сбил мирно шедших по тротуару троих взрослых и четверых детей.

Как сообщили «Звезде» в прокуратуре Краснодарского края, водитель кроссовера, по предварительным данным, мог просто заснуть за рулем.

«Выехав сначала на полосу встречного движения, машина ее пересекла и выехала на тротуар, где шли семьи из семи человек - трое взрослых и четверо детей», - рассказали в пресс-службе.

Самому младшему из пострадавших детей - три года, старшим - восемь и девять лет. Двое взрослых, по данным прокуратуры, 1955 года и 1991 года рождения.

Судя по предоставленным записям с камер видеонаблюдения, все сбитые пешеходы могли сильно пострадать, однако данных ни о погибших, ни о степени серьезности полученных пешеходами травм, правоохранительные органы пока не предоставляют.

Мужчина, управлявший внедорожником, является местным жителем, однако не уроженцем Краснодарского края.