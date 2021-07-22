«Черная дыра» в Севастополе: подлодку проекта «Варшавянка» готовят к празднованию Дня ВМФ

В Севастопольской бухте практически завершено формирование парадной линии кораблей Черноморского флота. Все главные действующие лица, включая флагман - гвардейский ракетный крейсер «Москва», уже отшвартованы на бочках.

Не хватает только подводной лодки «Великий Новгород». Экипаж ждет когда утихнет волнение, чтобы совершить переход. Пока у причала моряки- подводники чернят корпус, подкрашивают другие элементы, обновляют флаги.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», называемая на Западе «Черной дырой» из-за своей акустической малошумности. Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.