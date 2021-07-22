Телеканал «Звезда» на facebook
Армия Армия Армия

«Черная дыра» в Севастополе: подлодку проекта «Варшавянка» готовят к празднованию Дня ВМФ

Андрей Аркадьев
Виктория Косогляденко
18:20 22.07.2021
«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», называемая на Западе «Черной дырой» из-за своей акустической малошумности.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

В Севастопольской бухте практически завершено формирование парадной линии кораблей Черноморского флота. Все главные действующие лица, включая флагман - гвардейский ракетный крейсер «Москва», уже отшвартованы на бочках.

Не хватает только подводной лодки «Великий Новгород». Экипаж ждет когда утихнет волнение, чтобы совершить переход. Пока у причала моряки- подводники чернят корпус, подкрашивают другие элементы, обновляют флаги.

«Великий Новгород» - дизель-электрическая подводная лодка проекта 636.3 «Варшавянка», называемая на Западе «Черной дырой» из-за своей акустической малошумности. Предназначена для борьбы с подводными лодками и кораблями противника, для обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций, разведывательной и патрульной деятельности на коммуникациях противника. Лодка заложена на заводе «Адмиралтейские верфи» в Санкт-Петербурге.

Особенность подлодок проекта - комплекс ударного высокоточного ракетного вооружения «Калибр-ПЛ», а также обновленное радиоэлектронное оборудование.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:00 В стране и мире
СК организовал проверку по факту обрушения лифта в Реутове
16:40 В стране и мире
Три человека госпитализированы после падения лифта в Реутове
14:26 ОПК
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
13:29 Армия
Видео
С-400 и «Панцири» отразили воздушную «атаку» на Москву
13:31 В стране и мире
Бундестаг: «Северный поток - 2» достроят без угроз санкций от США
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.