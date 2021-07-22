Телеканал «Звезда» на facebook
ОПК ОПК МАКС-2021 ТЕГИ

Высший пилотаж, гибридные двигатели и уникальные материалы: что показывают на МАКС-2021

Тимур Шерзад
Павел Ремнев
18:24 22.07.2021
На вид обычное металлическое кольцо, но, по факту, это продукт уникальной технологии - на стыке материаловедения, гидро- и газодинамики. Гарантирует герметичность любой системы. Такие в России не производили. До недавнего времени - компания «Силур» смогла полностью освоить эти уникальные технологии.
Высший пилотаж, гибридные двигатели и уникальные материалы: что показывают на МАКС-2021
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
Читайте нас на:

За два дня работы международного авиакосмического салона МАКС Рособоронэкспорт заключил пакет контрактов на миллиард евро. Иностранцев больше всего интересуют наши Су-30, вертолеты Ми-35М и Ми-17, РЛС «Противник», ПЗРК «Верба». А легендарные «Стрижи» сегодня объявили на МАКСе, что пересаживаются на МиГ-35, истребитель поколения 4++, со старых-добрых МиГ-29. Другие подробности из Жуковского у Павла Ремнева.

Все взгляды в небо. По-другому и быть не может - когда над Жуковским такое шоу показывают. Российские боевые самолеты и вертолеты исполняют фигуры высшего пилотажа.

Перемалывая винтами воздух, над взлетно посадочной полосой проходят  «Беркуты», единственная в мире пилотажная группа, выступающая на ударных вертолетах, Ми-28 «Ночной охотник». Групповой пилотаж на них даже сложнее, чем на самолетах. Между лопастями боевых машин всего-то около метра. А это Ка-62, вертолет, который эксперты уже назвали опередившим свое время. А вот первый демонстрационный полет беспилотника за всю историю авиасалона МАКС. БАС-200 от «Вертолетов России - машина многоцелевая, может поднимать на борт до 50 килограммов полезной нагрузки.

А вот стоит в небе появиться истребителю пятого поколения Су-57, как все разговоры затихают. О поставках этого многофункционального истребителя пятого поколения уже договариваются оборонные ведомства пяти стран. И, конечно, здесь много гражданских машин - судя по количеству новых самолетов и двигателей, кажется, что на российском авиастроении эпидемия коронавируса и сокращение воздушных перевозок вообще не сказалось.

А вот еще одна новинка МАКС-2021- самолет «Байкал», который придет на смену кукурузнику Ан-2.

На базе самолета Як-40 испытывают возможности гибридного авиационного двигателя. При взлете, когда нужна большая мощность, к основному, газотурбинному двигателю подключается электрическая силовая установка. За счет этого расход топлива сокращается. И самое важное, получается колоссальная экономия веса, а за это в авиации бьются со времен братьев Райт. 

Турбина в гибридном авиадвигателе работает на керосине и заряжает аккумуляторы. И это - новое слово не только в создании силовых установок, но и вообще, в авиации. 

В реактивных системах, где температуры запредельные, герметичность не только вопрос мощности, но и безопасности. Для этого используют специальные упругие уплотнения. На вид обычное металлическое кольцо, но, по факту, это продукт уникальной технологии - на стыке материаловедения, гидро- и газодинамики. Гарантирует герметичность любой системы.

«То что сегодня мы производим больше похоже на ювелирные украшения, но прямая задача этих уплотнений гермтизация и поэтому абсолютная точность в геометрии, шероховатости, в механических свойствах этих уплотнений и никаких художественных отклонений они не допускают», - подчеркнул Олег Исаев, генеральный директор компании «Силур».

Такие в России не производили. До недавнего времени - компания «Силур» смогла полностью освоить эти уникальные технологии. Это особенно важно для российской космической программы, и для развития ядерной энергетики в нашей стране. Во всех сферах, где от обеспечения безопасности зависят жизни людей.

А над Жуковским пролетает истребитель МиГ-35, поколение 4++. Именно на такие машины скоро пересядут знаменитые «Стрижи». Сегодня об этом объявил командир легендарной пилотажной группы. Организаторы постарались так составить полетную программу для того, чтобы каждый зритель, когда бы день он ни пришел на МАКС, увидел все самое лучшее.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
17:00 В стране и мире
СК организовал проверку по факту обрушения лифта в Реутове
16:40 В стране и мире
Три человека госпитализированы после падения лифта в Реутове
14:26 ОПК
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
13:29 Армия
Видео
С-400 и «Панцири» отразили воздушную «атаку» на Москву
13:31 В стране и мире
Бундестаг: «Северный поток - 2» достроят без угроз санкций от США
Популярное
Видео
Над Петербургом прошла репетиция воздушной части Главного военно-морского парада
Видео
Способного к самостоятельным действиям «убийцу дронов» представили на МАКС-2021
Видео
ФСВТС: цена на новый загадочный российский истребитель неприятно удивит конкурентов
Видео
«Денис, ты заплатил?»: Путин угостил делегацию мороженым на МАКС-2021
Позолота и лепнина: опубликованы кадры особняка задержанного главы ГИБДД по Ставрополью
Видео
Новейшая зенитная ракетная система С-500 провела испытательные боевые стрельбы
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.