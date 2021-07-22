Высший пилотаж, гибридные двигатели и уникальные материалы: что показывают на МАКС-2021

За два дня работы международного авиакосмического салона МАКС Рособоронэкспорт заключил пакет контрактов на миллиард евро. Иностранцев больше всего интересуют наши Су-30, вертолеты Ми-35М и Ми-17, РЛС «Противник», ПЗРК «Верба». А легендарные «Стрижи» сегодня объявили на МАКСе, что пересаживаются на МиГ-35, истребитель поколения 4++, со старых-добрых МиГ-29. Другие подробности из Жуковского у Павла Ремнева.

Все взгляды в небо. По-другому и быть не может - когда над Жуковским такое шоу показывают. Российские боевые самолеты и вертолеты исполняют фигуры высшего пилотажа.

Перемалывая винтами воздух, над взлетно посадочной полосой проходят «Беркуты», единственная в мире пилотажная группа, выступающая на ударных вертолетах, Ми-28 «Ночной охотник». Групповой пилотаж на них даже сложнее, чем на самолетах. Между лопастями боевых машин всего-то около метра. А это Ка-62, вертолет, который эксперты уже назвали опередившим свое время. А вот первый демонстрационный полет беспилотника за всю историю авиасалона МАКС. БАС-200 от «Вертолетов России - машина многоцелевая, может поднимать на борт до 50 килограммов полезной нагрузки.

А вот стоит в небе появиться истребителю пятого поколения Су-57, как все разговоры затихают. О поставках этого многофункционального истребителя пятого поколения уже договариваются оборонные ведомства пяти стран. И, конечно, здесь много гражданских машин - судя по количеству новых самолетов и двигателей, кажется, что на российском авиастроении эпидемия коронавируса и сокращение воздушных перевозок вообще не сказалось.

А вот еще одна новинка МАКС-2021- самолет «Байкал», который придет на смену кукурузнику Ан-2.

На базе самолета Як-40 испытывают возможности гибридного авиационного двигателя. При взлете, когда нужна большая мощность, к основному, газотурбинному двигателю подключается электрическая силовая установка. За счет этого расход топлива сокращается. И самое важное, получается колоссальная экономия веса, а за это в авиации бьются со времен братьев Райт.

Турбина в гибридном авиадвигателе работает на керосине и заряжает аккумуляторы. И это - новое слово не только в создании силовых установок, но и вообще, в авиации.

В реактивных системах, где температуры запредельные, герметичность не только вопрос мощности, но и безопасности. Для этого используют специальные упругие уплотнения. На вид обычное металлическое кольцо, но, по факту, это продукт уникальной технологии - на стыке материаловедения, гидро- и газодинамики. Гарантирует герметичность любой системы.

«То что сегодня мы производим больше похоже на ювелирные украшения, но прямая задача этих уплотнений гермтизация и поэтому абсолютная точность в геометрии, шероховатости, в механических свойствах этих уплотнений и никаких художественных отклонений они не допускают», - подчеркнул Олег Исаев, генеральный директор компании «Силур».

Такие в России не производили. До недавнего времени - компания «Силур» смогла полностью освоить эти уникальные технологии. Это особенно важно для российской космической программы, и для развития ядерной энергетики в нашей стране. Во всех сферах, где от обеспечения безопасности зависят жизни людей.

А над Жуковским пролетает истребитель МиГ-35, поколение 4++. Именно на такие машины скоро пересядут знаменитые «Стрижи». Сегодня об этом объявил командир легендарной пилотажной группы. Организаторы постарались так составить полетную программу для того, чтобы каждый зритель, когда бы день он ни пришел на МАКС, увидел все самое лучшее.